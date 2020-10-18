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Гетце забил первый гол в дебютном матче за ПСВ на 9-й минуте

Нидерланды
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Марио поразил ворота "Зволле"

Гетце забил первый гол в дебютном матче за ПСВ на 9-й минуте
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В рамках 5-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде уверенно обыграл "Зволле" со счетом 3:0.

Первый гол в матче забил атакующий полузащитник Марио Гетце - немец отличился на 9-й минуте встречи.

Таким образом, 28-летний хавбек забил свой первый гол за голландский клуб в дебютной игре.

Напомним, Марио перешел в ПСВ в начале октября на правах свободного агента и подписал контракт на 2 года.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Марио Гётце Зволле (Нидерланды)
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