Гетце забил первый гол в дебютном матче за ПСВ на 9-й минуте

В рамках 5-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде уверенно обыграл "Зволле" со счетом 3:0.

Первый гол в матче забил атакующий полузащитник Марио Гетце - немец отличился на 9-й минуте встречи.

Таким образом, 28-летний хавбек забил свой первый гол за голландский клуб в дебютной игре.