Нидерланды
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Гетце забил первый гол в дебютном матче за ПСВ на 9-й минуте
Марио поразил ворота "Зволле"
В рамках 5-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде уверенно обыграл "Зволле" со счетом 3:0.
Первый гол в матче забил атакующий полузащитник Марио Гетце - немец отличился на 9-й минуте встречи.
Таким образом, 28-летний хавбек забил свой первый гол за голландский клуб в дебютной игре.
Напомним,
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