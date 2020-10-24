Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аякс одержал победу 13:0 и установил рекорд лиги
Жертвой стал ФК "Венло"
В рамках 6-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде уничтожил "Венло". Гости забили 13 мячей в ворота соперников! Таким образом, "Аякс" установил рекорд лиги, одержав самую крупную победу в истории Эредивизии.
Эредивизия. 6-й тур
24 октября 2020, 17:30
Стадион "Де Кул"
"Венло" - "Аякс" 0:13
Голы: 12 Эккеленкамп (Траоре), 17 Траоре (Антони), 32 Траоре (Тальяфико), 44 Тадич (Клайбер), 54 Траоре, 55 Антони (Траоре), 57 Эккеленкамп (Гравенберх), 59 Блинд (Траоре), 65 Траоре (Антони), 74 Хунтелар (пенальти), 76 Хунтелар (Эккеленкамп), 78 Мартинес (Лабьяд), 87 Траоре (Лабьяд)
Популярное сейчас
- Барселона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионат Испании
- Шевченко объявил расширенный состав сборной на ноябрьские матчи
- Барселона - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- Левченко: Не понимаю, почему в Украине арбитры не дают интервью. В Голландии это нормальная практика
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО