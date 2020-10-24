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Аякс одержал победу 13:0 и установил рекорд лиги

Нидерланды
(3 голосов)

Жертвой стал ФК "Венло"

Аякс одержал победу 13:0 и установил рекорд лиги
Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде уничтожил "Венло". Гости забили 13 мячей в ворота соперников! Таким образом, "Аякс" установил рекорд лиги, одержав самую крупную победу в истории Эредивизии.

Эредивизия. 6-й тур

24 октября 2020, 17:30

Стадион "Де Кул"

"Венло" - "Аякс" 0:13

Голы: 12 Эккеленкамп (Траоре), 17 Траоре (Антони), 32 Траоре (Тальяфико), 44 Тадич (Клайбер), 54 Траоре, 55 Антони (Траоре), 57 Эккеленкамп (Гравенберх), 59 Блинд (Траоре), 65 Траоре (Антони), 74 Хунтелар (пенальти), 76 Хунтелар (Эккеленкамп), 78 Мартинес (Лабьяд), 87 Траоре (Лабьяд)

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В статье: Аякс (Амстердам) Эредивизия ВВВ-Венло
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Комментарии (5)
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avangardo (Lviv)
24.10.2020 в 20:55
Аякс, що проти дубля Венло грав?
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.10.2020 в 20:21
Що це було, грали проти хворих?
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Algrab (Костопiль)
24.10.2020 в 20:13
Передивлюся цей цирк у повторі.
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
24.10.2020 в 20:08
Жесть!!!
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scorpius (Ck)
24.10.2020 в 20:06
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