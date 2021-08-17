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"Моя цель – стать чемпионом мира", – Ван Гал о назначении в сборную Нидерландов
Нидерландский менеджер полон уверенности
Фото: telegraaf.nl / Автор: неизвестен
Новый главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал был представлен СМИ днём во вторник. Он также дал пресс-конференцию, на которой прозвучало несколько громких заявлений.
"Я здесь уже в третий раз. Послужить своей стране было честью для меня и в 2000-м, и в 2012-м, но теперь я считаю это чем-то еще большим. Я пять лет был на пенсии, и я увидел необходимость. Кто еще должен был это сделать?
Моя цель – стать чемпионом мира, но я делаю это не для себя. Я делаю это для футбола Нидерландов.
Будь я на месте футбольного союза, я бы тоже выбрал себя. Поэтому я согласился.
Опросы показывают, что меня многие поддерживают, но если мы проиграем Норвегии, а это возможно, я внезапно стану неподходящим тренером. Все может произойти так быстро", – сказал специалист на пресс-конференции.
Напомним, что последним местом работы Луи Ван Гала был Манчестер Юнайтед, откуда его уволили в 2016 году. После 70-летний специалист больше не тренировал.
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