УЕФА запретил Аяксу играть в форме, посвященной Бобу Марли

УЕФА запретил"Аяксу" выступать в форме, посвященной певцу Бобу Марли. Как было отмечено в амстердамском клубе, УЕФА потребовал убрать из дизайна футболок изображение трех птичек, которые являются отсылкой к одной из песен Марли.

"УЕФА рассматривает подобные изображения как иное представление клуба. К размещению допускаются только логотип или изображение спонсора", – отметили в пресс-службе клуба.

Запрет на использование этой формы в данный момент действует в еврокубках, в чемпионате Нидерландов "Аяксу", возможно, разрешат играть в ней.

Напомним, в августе клуб представил новый выездной комплект формы. "Аякс" посвятил его Бобу Марли, а на воротнике изображены три птицы – это отсылка к песне Марли "Three Little Birds".

Интересно, что "Three Little Birds" – это гимн болельщиков амстердамского клуба, они исполняют песню на каждом матче.