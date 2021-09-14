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УЕФА запретил Аяксу играть в форме, посвященной Бобу Марли
Многие элементы экипировки являются отсылкой к известному музыканту и его песне
Ajax
УЕФА запретил"Аяксу" выступать в форме, посвященной певцу Бобу Марли. Как было отмечено в амстердамском клубе, УЕФА потребовал убрать из дизайна футболок изображение трех птичек, которые являются отсылкой к одной из песен Марли.
"УЕФА рассматривает подобные изображения как иное представление клуба. К размещению допускаются только логотип или изображение спонсора", – отметили в пресс-службе клуба.
Запрет на использование этой формы в данный момент действует в еврокубках, в чемпионате Нидерландов "Аяксу", возможно, разрешат играть в ней.
Напомним, в августе клуб представил новый выездной комплект формы. "Аякс" посвятил его Бобу Марли, а на воротнике изображены три птицы – это отсылка к песне Марли "Three Little Birds".
Интересно, что "Three Little Birds" – это гимн болельщиков амстердамского клуба, они исполняют песню на каждом матче.
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