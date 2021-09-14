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УЕФА запретил Аяксу играть в форме, посвященной Бобу Марли

Нидерланды
(1 голосов)

Многие элементы экипировки являются отсылкой к известному музыканту и его песне

УЕФА запретил Аяксу играть в форме, посвященной Бобу Марли

Ajax

Новина українською

УЕФА запретил"Аяксу" выступать в форме, посвященной певцу Бобу Марли. Как было отмечено в амстердамском клубе, УЕФА потребовал убрать из дизайна футболок изображение трех птичек, которые являются отсылкой к одной из песен Марли.

"УЕФА рассматривает подобные изображения как иное представление клуба. К размещению допускаются только логотип или изображение спонсора", – отметили в пресс-службе клуба.

Запрет на использование этой формы в данный момент действует в еврокубках, в чемпионате Нидерландов "Аяксу", возможно, разрешат играть в ней.

Напомним, в августе клуб представил новый выездной комплект формы. "Аякс" посвятил его Бобу Марли, а на воротнике изображены три птицы – это отсылка к песне Марли "Three Little Birds".

Интересно, что "Three Little Birds" – это гимн болельщиков амстердамского клуба, они исполняют песню на каждом матче.

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В статье: УЕФА Аякс (Амстердам)
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Источник:
ФК Аякс

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Комментарии (8)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.09.2021 в 10:02
А Динамо посвящает совам свою форму и Элтону!!!
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
14.09.2021 в 09:35
Ну цього варто було очікувати - хоча в Нідерландах коноплю легалізували, у спорті вона все одно вважається допінгом (Муту за куріння колись якраз дискву отримав). Тому растаманство не прокатить за межами Голандії...
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0
-1
Ten0N (Leopolis)
14.09.2021 в 09:47
Коли таке було? Я пам'ятаю, що а нього на допінг пробі кокс знайшли в крові.
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+1
0
79timoha (Днепропетровск)
14.09.2021 в 09:52
Слышал звон...Муту на кокаине зашкварился,чтоб-ты знал
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+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
14.09.2021 в 10:06
Там ж ніби не одна дисква в нього була...
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Камонплей
14.09.2021 в 10:00
За канабіс банили не Муту а чемпіона з плавання Фелпса. При чому навіть не через аналіз, а через фото) І коноплі вже давно не лише в Нідерландах легальні.
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
14.09.2021 в 10:05
Мова не про легальність, а про те, що конополя допінгом визнана... Мельдоній, якщо що, теж цілком легальний і в аптеках продається!
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dabo59
14.09.2021 в 09:27
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