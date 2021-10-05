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Мама нервничала на трибуне. В матче Аякс – Утрехт друг против друга сыграли братья-близнецы
Запомните фамилию Тимбер
Ajax
В воскресенье, 3 октября, "Аякс" неожиданно уступил "Утрехту" (0:1). Единственный гол на 77-й минуте забил защитник гостей Джанго Вармердам, ассистировал партнеру 20-летний Квинтен Тимбер, который вышел на замену во втором тайме.
Его брат-близнец из "Аякса" Юрриен Тимбер провел на поле весь поединок. После встречи он уже поспешил отметить:
"К счастью, завтра я присоединюсь к сборной, поэтому мне не нужно будет какое-то время его слушать".
Timber after losing to his brother: “Luckily I will have to join the National team tomorrow, so I don’t have to hear him speak for a while.” pic.twitter.com/KhijfUEWHN— ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) October 3, 2021
Мама братьев Мэрилин была на трибуне стадиона и, естественно, переживала за обоих сыновей. К слову, сейчас братья носят ее фамилию, а не отца (причина неизвестна). Оба парня считают маму своим кумиром – женщина воспитала пятерых сыновей.
Quinten Timber comes on for FC Utrecht, facing his brother Jurrien Timber on the pitch with their mother watching from the stands. pic.twitter.com/przWXfSQPB— ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) October 3, 2021
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