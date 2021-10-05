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Мама нервничала на трибуне. В матче Аякс – Утрехт друг против друга сыграли братья-близнецы

Нидерланды
Обновлено
(1 голосов)

Запомните фамилию Тимбер

Мама нервничала на трибуне. В матче Аякс – Утрехт друг против друга сыграли братья-близнецы

Ajax

Новина українською

В воскресенье, 3 октября, "Аякс" неожиданно уступил "Утрехту" (0:1). Единственный гол на 77-й минуте забил защитник гостей Джанго Вармердам, ассистировал партнеру 20-летний Квинтен Тимбер, который вышел на замену во втором тайме.

Его брат-близнец из "Аякса" Юрриен Тимбер провел на поле весь поединок. После встречи он уже поспешил отметить:

"К счастью, завтра я присоединюсь к сборной, поэтому мне не нужно будет какое-то время его слушать".

Мама братьев Мэрилин была на трибуне стадиона и, естественно, переживала за обоих сыновей. К слову, сейчас братья носят ее фамилию, а не отца (причина неизвестна). Оба парня считают маму своим кумиром – женщина воспитала пятерых сыновей.

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В статье: Аякс (Амстердам) Утрехт Квинтен Тимбер Юрриен Тимбер
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 12:56
Потому, что у папы фамилия Мадуро. А так они настоящие голландцы...
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