Мама нервничала на трибуне. В матче Аякс – Утрехт друг против друга сыграли братья-близнецы

В воскресенье, 3 октября, "Аякс" неожиданно уступил "Утрехту" (0:1). Единственный гол на 77-й минуте забил защитник гостей Джанго Вармердам, ассистировал партнеру 20-летний Квинтен Тимбер, который вышел на замену во втором тайме.

Его брат-близнец из "Аякса" Юрриен Тимбер провел на поле весь поединок. После встречи он уже поспешил отметить:

Timber after losing to his brother: “Luckily I will have to join the National team tomorrow, so I don’t have to hear him speak for a while.” pic.twitter.com/KhijfUEWHN