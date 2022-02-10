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"Сочувствую Марку, но особенно – женщинам". Тен Хаг – об отставке Овермарса за отправку фото члена

Нидерланды
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(2 голосов)

Ничего себе подробности

"Сочувствую Марку, но особенно – женщинам". Тен Хаг – об отставке Овермарса за отправку фото члена

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал увольнение Марка Овермарса с должности спортивного директора клуба. Цитирует наставника ESPN.

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"Те женщины сильно страдают, из-за этой ситуации и мне непросто. Каждый переживает это по-своему. Я часто остаюсь один и веду себя чуть тише, чем обычно. Я должен отдавать команде энергию, но после таких новостей это трудно. Я не знаю фактов, это – личное. Знаю, что ситуацию тщательно расследуют. Марк сделал выводы. Конечно, я сочувствую ему, но особенно – женщинам. Жаль, ведь мы работали над прекрасным проектом. Все это тронуло нас до глубины души".

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Как сообщает портал Het Parool, одна из женщин столкнулась с преследованием и слежкой со стороны Овермарса. Также Марк отправлял ей дикпики (фото половых органов). Компания Electronic Arts удалила экс-игрока "Аякса", "Барселоны" и "Арсенала" из FIFA 22 Ultimate Team.

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В статье: Аякс (Амстердам) Марк Овермарс Эрик тен Хаг
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Комментарии (11)
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мы за динамо (киев)
10.02.2022 в 11:07
і шо їй не сподобалось? розмір, зачіска? тема не розкрита.
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
10.02.2022 в 10:46
То жесть,розсилати чижика подругам
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2022 в 09:46
марк овермарс и фоточ лена. история любви.
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0
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
10.02.2022 в 09:31
Насколько мне память не изменяет, он лет 25 назад сбил кого то на смерть. Отделался штрафом и в США был запрет на въезд.
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
10.02.2022 в 09:18
лечите он больной
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+1
0
Dr. House (Поділля)
10.02.2022 в 09:11
Грав в Барселоні...Це багато що означає...)))
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+3
0
sasha_lv (Львів)
10.02.2022 в 09:23
Це вжє і не дивує...барселох з псевдоамериканцем теж пісюнами міряються,і з теми пєдиків не злазять...
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+2
0
Thiirane2 (Днепр)
10.02.2022 в 08:41
Блин. У меня 20 лет назад была футболка с его принтом. Соромно...
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+2
0
Savage0059 (Kyiv)
10.02.2022 в 08:10
Один насилует всё, что движется, другой - девушку избивает, третий - кота кошмарит, четвёртый - свой dick рассылает кому попало... А потом все такие мягкие, чувственные, ранимые... Шо капец!
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+3
0
Algrab (Костопiль)
10.02.2022 в 08:37
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+2
0
Thiirane2 (Днепр)
10.02.2022 в 08:42
Особенно на поле. Начинают орать и биться в конвульсиях от малейшего касания. Что сказать, настоящие мужчины!
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+1
0


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