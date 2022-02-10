"Сочувствую Марку, но особенно – женщинам". Тен Хаг – об отставке Овермарса за отправку фото члена

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал увольнение Марка Овермарса с должности спортивного директора клуба. Цитирует наставника ESPN.

"Те женщины сильно страдают, из-за этой ситуации и мне непросто. Каждый переживает это по-своему. Я часто остаюсь один и веду себя чуть тише, чем обычно. Я должен отдавать команде энергию, но после таких новостей это трудно. Я не знаю фактов, это – личное. Знаю, что ситуацию тщательно расследуют. Марк сделал выводы. Конечно, я сочувствую ему, но особенно – женщинам. Жаль, ведь мы работали над прекрасным проектом. Все это тронуло нас до глубины души".