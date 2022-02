"Сочувствую Марку, но особенно – женщинам". Тен Хаг – об отставке Овермарса за отправку фото члена

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал увольнение Марка Овермарса с должности спортивного директора клуба. Цитирует наставника ESPN.

Как сообщает портал Het Parool, одна из женщин столкнулась с преследованием и слежкой со стороны Овермарса. Также Марк отправлял ей дикпики (фото половых органов). Компания Electronic Arts удалила экс-игрока "Аякса", "Барселоны" и "Арсенала" из FIFA 22 Ultimate Team.

Marc Overmars has been removed from FIFA. pic.twitter.com/7P3m5CyWfW