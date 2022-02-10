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"Сочувствую Марку, но особенно – женщинам". Тен Хаг – об отставке Овермарса за отправку фото члена
Ничего себе подробности
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал увольнение Марка Овермарса с должности спортивного директора клуба. Цитирует наставника ESPN.
"Те женщины сильно страдают, из-за этой ситуации и мне непросто. Каждый переживает это по-своему. Я часто остаюсь один и веду себя чуть тише, чем обычно. Я должен отдавать команде энергию, но после таких новостей это трудно. Я не знаю фактов, это – личное. Знаю, что ситуацию тщательно расследуют. Марк сделал выводы. Конечно, я сочувствую ему, но особенно – женщинам. Жаль, ведь мы работали над прекрасным проектом. Все это тронуло нас до глубины души".
Как сообщает портал Het Parool, одна из женщин столкнулась с преследованием и слежкой со стороны Овермарса. Также Марк отправлял ей дикпики (фото половых органов). Компания Electronic Arts удалила экс-игрока "Аякса", "Барселоны" и "Арсенала" из FIFA 22 Ultimate Team.
Marc Overmars has been removed from FIFA. pic.twitter.com/7P3m5CyWfW— FUTZone - FIFA22 (@FUTZONEFIFA) February 9, 2022
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