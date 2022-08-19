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Аякс продлил контракт с защитником, которым интересовался МЮ

Нидерланды
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21-летний футболист остается в Нидерландах

Аякс продлил контракт с защитником, которым интересовался МЮ

Фото: ajax.nl

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21-летний защитник Юрриен Тимбер продолжит защищать цвета "Аякса". Нидерландский клуб объявил о продлении контракта с футболистом. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года. Предыдущий договор был заключен на срок до лета 2024 года.

Тимбер выступает за "Аякс" с 2020 года. В прошлом сезоне он провел 43 матча за "аяксидов" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 35 миллионов евро.

К слову, весной в СМИ была информация о том, что приобрести защитника намеревался "Манчестер Юнайтед", однако манкунианцы получили отказ.

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В статье: Аякс (Амстердам) Юрриен Тимбер
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Источник:
ajax.nl

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