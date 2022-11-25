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Четыре европейских топ-клуба интересуются Гакпо. ПСВ хочет больше 50 млн евро
Но пока идет ЧМ, о конкретике говорить рано
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Европейские топ-клубы включились в борьбу за 23-летнего таланта ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо.
Как сообщает нидерландский журналист Марко Тиммер, интерес к игроку проявляют Манчестер Юнайтед, Реал, Ливерпуль и Бавария.
Тем не менее, о какой-либо конкретике сейчас не идет, так как сам игрок сосредоточен на
Также отмечается, что ПСВ хочет получить за форварда 50+ млн евро.
На счету Гакпо 9 голов и 12 ассистов в нынешнем розыгрыше Эредивизи. Футболист также забил по голу в двух стартовых матчах сборной Нидерландов на ЧМ-2022.
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