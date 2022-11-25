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Четыре европейских топ-клуба интересуются Гакпо. ПСВ хочет больше 50 млн евро

Нидерланды
(1 голосов)

Но пока идет ЧМ, о конкретике говорить рано

Четыре европейских топ-клуба интересуются Гакпо. ПСВ хочет больше 50 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Европейские топ-клубы включились в борьбу за 23-летнего таланта ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо.

Как сообщает нидерландский журналист Марко Тиммер, интерес к игроку проявляют Манчестер Юнайтед, Реал, Ливерпуль и Бавария.

Тем не менее, о какой-либо конкретике сейчас не идет, так как сам игрок сосредоточен на ЧМ-2022 и не хочет отвлекаться на возможные переговоры о переходе.

Также отмечается, что ПСВ хочет получить за форварда 50+ млн евро.

На счету Гакпо 9 голов и 12 ассистов в нынешнем розыгрыше Эредивизи. Футболист также забил по голу в двух стартовых матчах сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) ПСВ (Эйндховен) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Коди Гакпо
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2022 в 20:55
Просять менше ніж за видатного супер таланта Мудрика
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