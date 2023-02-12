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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Нидерландов

Нидерланды
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Аякс, ПСВ и другие узнали своих соперников

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В Нидерландах состоялась жеребьевка 1/4 финала национального Кубка, по итогам которой образовались следующие пары:

Кубок Нидерландов 2022/23 Жеребьевка 1/4 финала:

"Херенвен" – "Фейеноорд"

"Де Графсхап" [D2] – "Аякс"

"ПСВ Эйндховен" – "АДО Ден Хаг" [D2]

"Утрехт" – "Спакенбург" [D3]

Четвертьфиналы состоят из одного поединка. Матчи этой стадии пройдут с 28 февраля по 2 марта.

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В статье: Аякс (Амстердам) Кубок Нидерландов
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