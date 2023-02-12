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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Нидерландов
Аякс, ПСВ и другие узнали своих соперников
Getty Images/Global Images Ukraine
В Нидерландах состоялась жеребьевка 1/4 финала национального Кубка, по итогам которой образовались следующие пары:
Кубок Нидерландов 2022/23 Жеребьевка 1/4 финала:
"Херенвен" – "Фейеноорд"
"Де Графсхап" [D2] – "Аякс"
"ПСВ Эйндховен" – "АДО Ден Хаг" [D2]
"Утрехт" – "Спакенбург" [D3]
???????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????! ????— KNVB (@KNVB) February 11, 2023
De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 28 februari, woensdag 1 en donderdag 2 maart. ????️#TOTOKNVBBeker pic.twitter.com/43ZNjTfxFS
Четвертьфиналы состоят из одного поединка. Матчи этой стадии пройдут с 28 февраля по 2 марта.
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