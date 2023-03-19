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Вслед за Шахтером. Фейеноорд неожиданно обыграл Аякс в Эредивизии, приблизившись к чемпионству

Нидерланды
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Огненная перестрелка в Нидерландах

Вслед за Шахтером. Фейеноорд неожиданно обыграл Аякс в Эредивизии, приблизившись к чемпионству

Фото:Feyenoord

UA-Футбол
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"Фейеноорд" на выезде минимально одолел амстердамский "Аякс" в центральном матче 26-го тура нидерландской Эредивизии.

Гости вышли вперед на пятой минуте: отличился нападающий Сантьяго Хименес. На 17-ой минуте полузащитник "Аякса" Эдсон Альварес сравнял счет, а через 20 минут усилиями форварда Душана Тадича хозяева вышли вперед.

Вторую половину игры активнее начали гости - на 52-й минуте полузащитник Себастьян Шиманьски забил второй мяч гостей. Победу "Фейеноорду" на 86-й минуте принёс защитник Лютсхарел Гертрейда.

Благодаря этому роттердамцы, идущие первыми в чемпионате, оторвались от второго места на 6 очков. До завершения кампании – 8 туров. Также "Фейеноорд" впервые с 2005 года победил амстердамцев на выезде в рамках чемпионата.

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В статье: Аякс (Амстердам) Фейеноорд (Роттердам)
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