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Аякс - ПСВ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Нидерландов

Нидерланды
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Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Нидерландов

Аякс - ПСВ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Нидерландов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Неделю назад эти соперники встречались в матче чемпионата страны. Тогда ПСВ уверенно победил 3:0 и оторвался в борьбе за второе место таблицы. Теперь легендарное противостояние состоится уже в финале Кубка Нидерландов. В предыдущем сезоне этот трофей брал "Аякс", а год назад победителем стал как раз ПСВ. Амстердамцы 20 раз в своей истории выигрывали Кубок, в то время как эйндховенцы поднимали над головой этот трофей в два раза меньше.

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Кубок Нидерландов. Финал
30 апреля. Начало в 19:00
"Аякс" - "ПСВ"
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В статье: Аякс (Амстердам) ПСВ (Эйндховен) Кубок Нидерландов смотреть футбол онлайн
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