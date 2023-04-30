Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аякс - ПСВ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Нидерландов
Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Нидерландов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Неделю назад эти соперники встречались в матче чемпионата страны. Тогда ПСВ уверенно победил 3:0 и оторвался в борьбе за второе место таблицы. Теперь легендарное противостояние состоится уже в финале Кубка Нидерландов. В предыдущем сезоне этот трофей брал "Аякс", а год назад победителем стал как раз ПСВ. Амстердамцы 20 раз в своей истории выигрывали Кубок, в то время как эйндховенцы поднимали над головой этот трофей в два раза меньше.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Кубок Нидерландов. Финал
30 апреля. Начало в 19:00
"Аякс" - "ПСВ"
Трансляция – MEGOGO
Популярное сейчас
- Холанд повторил рекорд наибольшего количества голов в АПЛ за один сезон
- Арсенал готов продать основного опорного полузащитника
- За Барселону дебютировал 15-летний Ламин Ямал. Он стал самым молодым игроком клуба в истории
- Две легенды на тренерском мостике. Аякс – ПСВ. Анонс и прогноз финала Кубка Нидерландов на 30.04.23
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО