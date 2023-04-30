Аякс - ПСВ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Нидерландов

Неделю назад эти соперники встречались в матче чемпионата страны. Тогда ПСВ уверенно победил 3:0 и оторвался в борьбе за второе место таблицы. Теперь легендарное противостояние состоится уже в финале Кубка Нидерландов. В предыдущем сезоне этот трофей брал "Аякс", а год назад победителем стал как раз ПСВ. Амстердамцы 20 раз в своей истории выигрывали Кубок, в то время как эйндховенцы поднимали над головой этот трофей в два раза меньше.

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Кубок Нидерландов. Финал

30 апреля. Начало в 19:00

"Аякс" - "ПСВ"

Трансляция – MEGOGO