Симонс не хочет возвращаться в ПСЖ и сидеть на лавке запасных

"Арсенал" лидирует в борьбе за полузащитника "ПСВ" Хави Симонса. Футболист не хочет выступать за "ПСЖ" без гарантий места в основном составе.

По этой же самой причине Хави решил покинуть клуб прошлым летом, когда он не продлил контракт с клубом и перешел в "ПСВ".

Сообщалось, что парижский клуб хочет вернуть себе игрока, который зажег в нидерландах. В контракте полузащитника прописаны отступные для "ПСЖ" в размере всего 12 миллионов евро, при трансферной стоимости в 40 миллионов.

В минувшем сезоне Хави првоел за "ПСВ" 48 поединков, забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи.