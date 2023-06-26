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Симонс не хочет возвращаться в ПСЖ и сидеть на лавке запасных

Нидерланды
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В борьбе за игрока лидирует "Арсенал"

Симонс не хочет возвращаться в ПСЖ и сидеть на лавке запасных

Фото: "ПСВ"

Новина українською

"Арсенал" лидирует в борьбе за полузащитника "ПСВ" Хави Симонса. Футболист не хочет выступать за "ПСЖ" без гарантий места в основном составе.

По этой же самой причине Хави решил покинуть клуб прошлым летом, когда он не продлил контракт с клубом и перешел в "ПСВ".

Сообщалось, что парижский клуб хочет вернуть себе игрока, который зажег в нидерландах. В контракте полузащитника прописаны отступные для "ПСЖ" в размере всего 12 миллионов евро, при трансферной стоимости в 40 миллионов.

В минувшем сезоне Хави првоел за "ПСВ" 48 поединков, забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) ПСВ (Эйндховен) Пари Сен-Жермен (Париж) Хави Симонс
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Источник:
lequipe.fr

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