Переполох в Амстердаме. Как Аякс скатился на дно Эредивизи

В воскресенье "Аякс" одержал третью победу в чемпионате. Это было особое событие – впервые с мая амстердамцы выиграли два матча подряд. Расстояние от последнего места составляет уже аж три очка. Как так случилось, что об "Аяксе" мы говорим как об аутсайдере? Вопрос исследовал Павел Кушнерук.

В начале сезона авторитетное издание "Voetbal International" предсказывало "Аяксу" третье место. Худший прогноз, в который не особо верилось – четвертое. куда уж хуже?

28 октября амстердамцы были разгромлены ПСВ 2:5 и опустились на последнюю строчку турнирной таблицы. Шок.

Впрочем, если разобраться, такое событие – вполне логично. Клуб допустил ряд катастрофических ошибок и получил заслуженное наказание. Хоть где-то судьба оказалась справедливой.

Но почему? Разбираемся.

Рыба гниет с головы

В 2015-м внутри "Аякса" развернулась "игра престолов". Наблюдательный и исполнительный советы выступили против Йохана Кройфа и фактически по брутальному сценарию отстранили его от власти. Мотив прост: легендарный нападающий стремился возродить команду за счет академии, менеджмент же, поддерживаемый тогдашним президентом Хенни Хенриксом, смотрел на вещи гораздо прагматичнее.

Банальное стремление наживы, сознательное сохранение конвейерности, но с поэтапным усилением состава – вот куда "бил" Марк Овермарс, что интересно, назначенный самим же Кройфом. В итоге "Летучий голландец" проиграл информационную войну и обиженным подался в Каталонию, где сосредоточился на борьбе с раком.

В определенный момент Овермарс стал едва ли не главным человеком в кабинетах. Надо сказать, что закономерно – способный спортивный директор окружил себя единомышленниками, провел ряд точных приобретений и угадал с тренерами, гарантировавшими результат. Если Петер Бош показал, какими "аяксиды" могут быть, то Эрик тен Хаг подтвердил правильность идей, транслируемых правлением.

Идиллия продолжалась до февраля 2022-го. В качестве первой карты, по инерции развалившей весь домик, стал как раз Овермарс – громкий сексуальный скандал вынудил его покинуть пост. Функционер признал вину, объявил об уходе, однако, что самое удивительное, никто из коллег не стал за него бороться.

Мы живем во время культуры отмены, было очевидно, что Марк сам себе вынес приговор, однако "Аякс" одним махом срубил ветку, на которой комфортно сидел годами. Спортдир задал общий вектор развития, нашел баланс между молодежью и недорогими, но опытными игроками (поверьте, при других обстоятельствах Душан Тадич никогда бы не вернулся в Нидерланды), имел кучу ценных связей, благодаря которым озолотил клуб. Что тут говорить, если Френки де Йонг пришел за 1 евро (хоть и с определенными нюансами), а затем был куплен "Барселоной" за 86 миллионов. Чувствуете разницу?

Учитывая то, как легко Овермарса подобрал "Антверпен" и что произошло в дальнейшем – "красные" на кураже выиграли все возможные внутренние награды – то в проигрыше остались исключительно амстердамцы. Кому-то безразличен кенселинг, если речь идет о больших деньгах – а их Марк генерирует на удивление ловко и с умом.

И началось. Свен Мислинтат, приглашенный в мае 2023-го, хоть и заработал репутацию искателя талантов для дортмундской "Боруссии" и "Штутгарта", но на новом месте запомнился токсичностью, ссорами (в том числе с болельщиками) и некомпетентностью в подборе кадров. Есть подозрения, что тот же Борна Соса появился не просто так – Мислинтат находится на короткой ноге с агентами левого защитника, чем дал старт разговорам о вероятных откатах.

Впрочем, не нужно слухов, достаточно осознать то, как Свен обустроил трансферную кампанию – продал ключевых персонажей на 156 миллионов евро, 109 из которых сразу направил на покупку исполнителей с сомнительным реноме.

Йосип Шутало хорошо зарекомендовал себя в загребском "Динамо", но платить за него больше 20 миллионов евро? Жорж Микаутадзе только что поднялся с "Мецом" в Лигу 1 и стоит 16 миллионов евро? Кто такой Карлос Форбс и почему на него выделили 14 миллионов? Безусловно, когда-то "Боруссия" сорвала джекпот на Джейдони Санчо, и Мислинтат поддерживал контакт с "Манчестер Сити", однако подождите – в Дортмунде могут позволить себе подобные риски, поскольку оперируют солидным бюджетом, "Аякс" же не имеет права на погрешность и эксперименты.

Повторимся – Овермарс делал ставку на тех, кто способен повести за собой. Сим де Йонг, Николас Тальяфико, Дейли Блинд, вышеупомянутый Тадич, Райан Бабель, Себастьян Алле, Дейви Классен и Стивен Бергвейн не боялись ответственности. Зато, что дали детишки Мислинтата? Мы уже увидели на практике.

Отметим, что коллектив сразу стал одним из самых молодых в Эредивизи (средний возраст - 23 года). По этому поводу высказался Марко ван Бастен, который отметил, что политика Свена "изменила "Аякс" до неузнаваемости" и вместо этого его пора переименовать в ФК "Амстердам". Уэсли Снейдер добавил, что "игроки банально недостаточно хороши", а Рафаэл ван дер Варт был по привычке острым на язык: "Аяксу" надо мыслить, как кандидату на вылет".

Казалось бы, так всегда – вокруг команды постоянно снуют бывшие звезды, так называемые "сердца", не стесняющиеся высказывать точку зрения. Только вот эти люди знают, что говорят – рядом с Овермарсом "выстрелил" Эдвин ван дер Сар, он же отказался сотрудничать с Мислинтатом по завершении прошлого сезона и заявил, что истощен. Генеральный директор, в свое время заключивший выгодные спонсорские контракты, пополнивший кассу и развязавший руки Овермарсу, махнул рукой.

Сюда же запишем Класа-Яна Хюнтелара, который взял на себя обязанности технического директора, однако с новыми порядками быстренько собрал вещи и сбежал. Мы не утверждаем, что эпоха Овермарса была идеальной (там тоже случались непонятные траты), но она имела четкие принципы и курс.

Сгорел сарай, горы и дом

Ощутимый сбой системы начался еще зимой 2023-го – Альфред Схредер не справился с бременем, возникшим после ухода Эрика тен Хага, потерял рычаги влияния и отпустил конкурентов вперед. Джонни Хейтинга, трудившийся во главе молодежки, подхватил проект, но не сумел убедить в профпригодности – к финишу кампании 2022/23 "Аякс" добрался третьим, плюс, проиграл финал Кубка Нидерландов эйндховенцам в серии пенальти. За такое главным не оставляют.

В то же время, осечка со Схредером – это лишь осечка. Так бывает, когда тренер не подошёл и не нашел в себе силы, чтобы на дистанции исправить ситуацию. Другое дело, если появляется менеджер, который не исповедует правильный стиль – а именно такого и назначил Мислинтат.

Морис Стейн классно показал себя у руля роттердамской "Спарты", с которой занял шестую строчку и едва не квалифицировался в Лигу Европы 2022/23. Не обязательно быть футболистом "Аякса", чтобы узнать клубный ДНК, однако появление специалиста вызвало беспокойство. Есть ли у этого человека способности, чтобы удержать такую конструкцию? Тот же Бош мог похвастаться опытом, тен Хаг и до переезда в Амстердам ставил симпатичную игру и нахватался идей у Гвардиолы в "Баварии".

Мислинтат дал Стейну трехлетний контракт, почти сразу с ним поссорился и, как указывают местные СМИ, "подсиживал". Питер Зварт, редактор "Voetbal International", привел некоторые подробности: "Доверие между Стейном и Мислинтатом исчезло в начале сезона. Стейн сменил язык в раздевалке на голландский, когда раньше разговаривали исключительно на английском.

И вот Стейн получил одиннадцать иностранцев, не говорящих на голландском, причем он не знал о большинстве подписаний. После ничьей с "Фортуной" Ситтард тренер сказал, что Йосип Шутало – единственное подписание, которое ему нравится. Это был упрек в сторону Мислинтата, но хорошо воспринятый остальными новичками".

Еще один важный момент – сомнительные тактические решения. На протяжении карьеры Морис использовал 4-3-3, что для "Аякса" не в диковинку, однако пазл все равно не сложился – команда стала медленнее и предсказуемее (настолько, что безнадежно выбивала мяч в аут). Соперник быстро осознал, что амстердамцы плохо держат темп, неслаженны (что логично), путаются при выходе из обороны в атаку – грех таким не воспользоваться. Итог известен – 11 матчей, 2 победы, 4 ничьи и 5 поражений.

Печальные результаты спровоцировали недовольство фанатов, а затем и шум на трибунах. Стычки с полицией во время встречи с ПСВ, полетевшие ливнем на поле предметы, дважды приостановившие поединок с "Утрехтом", Мислинтат, визжавший на футболистов, хотя не имел права с ними коммуницировать. Как следствие, 25 сентября "Аякс" с позором выгнал Свена, 22 октября – отправил в отставку Мориса.

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... Джон ван 'т Схип когда-то уже помогал клубу в качестве тренера – в 2009-м подстраховал с "Твенте" (1:0). В этот раз также состоялась победа – 2:0 над "Волендамом" – которая подняла "аяксидов" из зоны вылета. Понятно, что беды никуда не исчезли и будут еще лихорадить, но первый лучик надежды есть.