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Аякс вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв команде 4-го дивизиона
Аякс в этом сезоне отчаянно лихорадит
фото из свободных источников
Амстердамский "Аякс", который в этом сезоне отчаянно лихорадит, продолжает выдавать катастрофические результаты.
Так, в матче 1/16 финала Кубка Нидерландов, который состоялся 21 декабря, "аяксиди" умудрились проиграть и вылететь из турнира от команды 4-го дивизиона "Херкулес".
"Аякс" проигрывал по ходу матча 0:2, но сумел отыграться в последние 10 минут, чтобы пропустить в компенсированное время решающий гол.
Напомним, что в чемпионате "Аякс" идет на 5-м месте, отставая от лидера, ПСВ, на 23 очка.
Кубок Нидерландов. 1/16 финала
Херкулес – Аякс 3:2
Голы: Питерс 16, 66, Гротенберг 90+3 – Бробби 83, Акпом 89
Видео решающего гола:
This Is Why We Love Football ❤️— John Walker (@johnwalker_1986) December 21, 2023
USV Hercules v Ajax in the Cup:
• Hercules were 100/1
• They went 2v0 on 66th Minute
• Ajax scored 84th & 89th Minute
• Hercules score in the 93rd Minute to create history
Ajax Worse Result Ever ????pic.twitter.com/qrfIi0cm6D
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