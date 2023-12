Аякс вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв команде 4-го дивизиона

Амстердамский "Аякс", который в этом сезоне отчаянно лихорадит, продолжает выдавать катастрофические результаты.

Так, в матче 1/16 финала Кубка Нидерландов, который состоялся 21 декабря, "аяксиди" умудрились проиграть и вылететь из турнира от команды 4-го дивизиона "Херкулес".

"Аякс" проигрывал по ходу матча 0:2, но сумел отыграться в последние 10 минут, чтобы пропустить в компенсированное время решающий гол.

Напомним, что в чемпионате "Аякс" идет на 5-м месте, отставая от лидера, ПСВ, на 23 очка.

Кубок Нидерландов. 1/16 финала

Херкулес – Аякс 3:2

Голы: Питерс 16, 66, Гротенберг 90+3 – Бробби 83, Акпом 89

Видео решающего гола:

This Is Why We Love Football ❤️



USV Hercules v Ajax in the Cup:

• Hercules were 100/1

• They went 2v0 on 66th Minute

• Ajax scored 84th & 89th Minute

• Hercules score in the 93rd Minute to create history



Ajax Worse Result Ever ????pic.twitter.com/qrfIi0cm6D