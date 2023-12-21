  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Аякс вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв команде 4-го дивизиона
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв команде 4-го дивизиона

Нидерланды
Обновлено

Аякс в этом сезоне отчаянно лихорадит

Аякс вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв команде 4-го дивизиона

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Амстердамский "Аякс", который в этом сезоне отчаянно лихорадит, продолжает выдавать катастрофические результаты.

Читайте такжеОпределились все пары стыкового раунда Лиги конференций

Так, в матче 1/16 финала Кубка Нидерландов, который состоялся 21 декабря, "аяксиди" умудрились проиграть и вылететь из турнира от команды 4-го дивизиона "Херкулес".

"Аякс" проигрывал по ходу матча 0:2, но сумел отыграться в последние 10 минут, чтобы пропустить в компенсированное время решающий гол.

Напомним, что в чемпионате "Аякс" идет на 5-м месте, отставая от лидера, ПСВ, на 23 очка.

Кубок Нидерландов. 1/16 финала

Херкулес – Аякс 3:2

Голы: Питерс 16, 66, Гротенберг 90+3 – Бробби 83, Акпом 89

Видео решающего гола:

По теме
yellow-arrow
Больше, чем просто костолом: Шахтер сыграет против команды самого грязного опорника нулевых
yellow-arrow
Твенте на пиве заработал больше денег, чем на трансферах. Нигде в Европе не видел такого - Журналист Том Книппинг
yellow-arrow
Марка Овермарса за отправку интимных фото сотруднице Аякса отстранили от футбола
Аякс (Амстердам)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости