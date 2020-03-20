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Пеле: Я был лучше всех. Почему? Потому что всех сравнивают со мной

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Легенда футбола назвал лучших игроков в истории

Пеле: Я был лучше всех. Почему? Потому что всех сравнивают со мной
Новина українською

Бывший футболист Пеле рассказал, кого считает лучшим игроком современности и лучшим игроком в истории.

"Думаю, что сейчас Криштиану Роналду — лучший в мире. Он самый стабильный. Но, конечно, не надо забывать и о Лионеле Месси. Кто лучший футболист в истории? Это сложный вопрос. Нельзя забывать о Зико, Роналдиньо, Роналдо, из европейцев — о Франце Беккенбауэре, Йохане Кройффе. Думаю, Пеле был лучше всех. Почему? Потому что все сравнивают их со мной", — приводит слова Пеле A Bola со ссылкой на YouTube-канал Pilhado.

В нынешнем сезоне Роналду забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пеле Барселона
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