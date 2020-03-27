Минск - Динамо Минск. Анонс и прогноз дерби

Чемпионат Беларуси сейчас привлекает повышенное внимание как единственный из 55 европейских элитных лиг, который не прервался из-за пандемии коронавируса. Первый тур подарил уйму сенсаций и сюрпризов, не обошелся он и без индивидуальных достижений украинцев.

В минском дерби есть место очередной порции ожиданий от наших соотечественников, например, прекрасно дебютировавший за новую команду Дмитрий Рыжук снова может удачно подключиться на стандарт или же свое мастерство на этот раз продемонстрирует коллега из "Динамо" Артем Сухоцкий? Как бы там ни было, следить за матчем точно будет интересно, так как более топового футбола, чем белоруский, сейчас в Европе попросту нет.

Беларусь, Высшая лига, 2-й тур

Стадион: Стадион "ФК Минск"

Главный арбитр: Денис Щербаков

ФК Минск 16:00 Динамо Минск

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В первом туре "Минск" произвел настоящий фурор, на выезде была добыта волевая и уверенная победа над "Белшиной" (3:1), к которой руку приложили украинский защитник Дмитрий Рыжук, а также опорный полузащитник Александр Васильев, забившие по голу. Интересно, что первый тайм поединка завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Бобруйска, а забивать гости начали лишь после 50-й минуты.



Больше года работает с командой Андрей Разин и за это время сумел завоевать авторитет, а также собрать вполне боеспособный коллектив. Играет "Минск" по схеме с тремя центральными защитниками, два из которых имеют украинский паспорт. В целом же снова ожидаем появления с первых минут на поле четырех соотечествеников (плюс Васильев и Насибулин).

Ориентировочный состав Минска (3-4-2-1): Леонов - Рыжук, Чаговец, Зелеский - Яроцкий, Васильев, Евдокимов, Прищепа - Насибулин, Хващинский - Грибовский.

"Динамо" напротив - стартовало неудачно. Дома команда Сергея Гуренко не сумела поразить ворота "Руха" из Бреста, а гол украинца Алексея Ковтуна еще и принес новичку ВБЛ победу (0:1). Этот матч не был первым для "динамовцев" в текущем году, ранее они в двух матчах проиграли БАТЭ четвертьфинал Кубка (1:2 дома и 2:3 на выезде).

Идентичную будущему сопернику схему использует и "Динамо", команда играет с тремя центральными защитниками, а впереди делает ставку на гренадерские качества Шикавки и скорость Данило на пару с зимним новичком Бахаром. Правда вместо последнего есть все шансы увидеть в основе и корейца Ким Джун-Янга.

Ориентировочный состав Динамо (Минск) (3-4-2-1): Плотников - Швецов, Динга, Сухоцкий - Риос, Олехнович, Павловски, Бручич - Данило, Бахар (Ким) - Шикавка.

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Цифры и факты

"Минск" не побеждал "Динамо" с 2011-го года. Только в пяти из 19 очных матчей с тех пор "горожане" свели дело к ничьей в основное время.

28 из 36 очков в прошлом чемпионате "Минск" набрал дома, домашний поединок с "Динамо" принес нулевую ничью.

По 1,47 гола за матч в среднем пропускало "Динамо" в гостях в прошлом сезоне.

Прогноз

Учитывая проблемы, с которыми начало сезон "Динамо" и, наоборот, внешнюю легкость в действиях "горожан", не думаем, что столичное дерби сложится однозначно в пользу гостей. Хозяева имеют все шансы на очки, добытые в "низовом" формате. Ничего не имеем против повторения прошлогоднего сценария с нулевой ничьей, которая отвечает параметрам предлагаемой нами ставки с высоким коэффициентом.

Ставка: "Минск" не проиграет и ТМ2,5 за 2.46