Футбол и кино: движение в противоположных направлениях

Как долго продлится пауза в мировом футболе? Полтора месяца? Два? Три? Мы не только оказались в домашнем заточении, но и были лишены нашей главной страсти – просмотра футбольных матчей. Можно, конечно, смотреть архивные записи, но мало кому бывает интересен просмотр вчерашнего матча, не говоря уже об играх недельной, месячной или многогодовой давности. Ничто не может заменить отсутствие футбола в том виде, в котором мы привыкли его смотреть.

Просмотр футбольных матчей прошлого – это специфическое занятие. Но и оно не может сравниться с просмотром фильмов про футбол. Хороших фильмов про футбол очень мало. Это можно объяснить тем, что в художественном фильме практически невозможно воссоздать технику и ритм профессионального футбола, а на уровне эмоций футбол самодостаточен и не нуждается в дополнительной драматургической надстройке. В разный день можно встретить матч-триллер, мелодраму или комедию абсурда.

В очередной раз убедиться в сложных отношениях футбола и кино можно посмотрев фильмы, которые собрал на своей интернет-странице международный футбольный кинофестиваль 11mm. Он должен был состояться в Берлине в конце марта, но из-за пандемии коронавируса был отменен. Фестиваль не стал выкладывать полную программу полнометражных фильмов, надеясь провести мероприятие позже, но разместил ссылки на короткометражные ленты, которые участвовали в конкурсах прошлых лет.

Подумайте: если бы хотели снять фильм про футбол, какой бы темы он касался? И как сделать так, чтобы этот фильм смотрелся с интересом? Воображение зачастую подводит.

Именно в отсутствии воображения в большей или меньшей степени можно обвинить авторов фильмов, которые представил фестиваль 11mm. В художественной картине “Багдадский Месси” на прочность испытывается утверждение Арриго Сакки, что футбол это “самая важная из ненужных вещей”. Одноногий иракский мальчик хочет посмотреть финал Лиги чемпионов “Барселона” – “Манчестер Юнайтед”, но не может этого сделать из-за сломанного телевизора. Отец и сын отправились в Багдад, чтобы его починить, но папу застрелили и мальчик вернулся домой с телевизором сам. В картине “Мяч” девочка из английской глуши подвергается насмешкам за свою любовь к футболу. Ей посчастливилось встретить мальчика, который также любит игру миллионов, но проблема в том, что он глухонемой, а она не умеет коммуницировать жестами. Тем не менее, как любят повторять ленивые футболисты, “язык футбола универсален” – игра в мяч заменила героям фильма общение. В документальном фильме “Свисток” рассказывается о повседневной жизни арбитра польской любительской лиги, а в испанской картине “Маленькая команда” – о детском футбольном коллективе, который проигрывает каждый матч с крупным счетом. Некоторые фильмы посвящены различным околофутбольных деятелям, другие отворачивают камеру от поля и фиксируют только лица болельщиков во время матча. В плане кинематографа ничего нового – знаменитый фильм Герца Франка “Старше на десять минут”, в котором скрытая камера снимает лицо ребенка, смотрящего представление в кукольном театре, был снят еще в 1978 году.

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В этом большая проблема авторов так называемых “фильмов” о футболе. Они пытаются придать ценность своим произведениям, нагружая их “смыслами”, которые уже заложены в самой игре.

Заметно отличается от других фильмов двухминутный этюд “Länderspiel” (нем. “международный матч”) об автомобилисте, который во время поездки слушает репортаж о матче Германия – Аргентина с ЧМ-2006. Просто и изобретательно авторам фильма удается показать футбольную эмоцию в чистом виде.

Конечно, бывают в мире футбольного кино и большие удачи. Например, в прошлом году на экраны вышел неплохой документальный фильм “Диего Марадона”. Но это исключение. Во первых, он выбивается из общего ряда тем, что его снял небесталанный режиссер (британец Асиф Кападия прославился фильмами про Айртона Сенну и Эми Уайнхаус, за который получил Оскар), а во вторых, жизнь и судьба Диего Марадоны – это один из главных сюжетов мировой истории футбола, который всегда будет вызывать интерес.

Мир кино проигрывает интернету. Большие стриминговые сервисы Netflix и Amazon Prime снимают многочасовые эпопеи про “Манчестер Сити”, “Ювентус”, “Боруссию” Дортмунд и даже “Сандерленд”, меняя наше представление о возможностях спортивной документалистики, но настоящие жемчужины можно найти и в Youtube, например последние выпуски серии Derby Days на канале COPA90, в которых дотошно, но увлекательно анализируются социальные, культурные и исторические различия, которые приводят к возникновению футбольных дерби. Это тот контент, который не стыдно смотреть и рекомендовать – в отличие от футбольных кинофильмов.