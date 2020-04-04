БАТЭ - Рух 1:0. Неоднозначний успех фаворита
При обилии моментов команды забили всего один гол.
После двух поражений БАТЭ стремился прервать неудачную серию. Поддержка трибун была минимальной, так как перед матчем клуб опубликовал рекомендации удержаться от посещения стадиона людям старшего поколения и несовершеннолетним.
Хозяевам удалось весьма резко начать матч, уже в дебюте Станислав Драгун головой срезал в ворота подачу с углового. Пересек ли мяч линию ворот полностью, сложно было определить из предложенного ракурса. Однако арбитр весьма уверенно указал на центр поля.
После пропущенного мяча "Рух" проявил активность у чужих ворот и даже имел пару полумоментов. Однако выпады БАТЭ в ответ были куда более острыми, Милич даже забил гол, но за секунду до этого его партнер нарушил правила во вратарской площадке соперника. В концовке тайма же два навеса Филиповича с правого фланга привели к опасным ударам головой сперва Драгуна, а затем Нехайчика. Но счет к перерыву так и остался минимальным.
С выходом на поле после перерыва гости снова начали играть активно у чужих ворот. Колпачук хорошо пробил издали, но мяч прошел немного выше. В ответ борисовчане имели два супер-шанса удвоить счет, но сперва Милич, а потом и Копитович не смогли пробить акцентированно из выгодных позиций. Сарока после навеса Драгуна попал в штангу и мяч пролетел вдоль линии ворот, которую так и не пересек. Второй гол в ворота "Руха" явно назревал....
Игра во втором тайме в целом смотрелась куда интереснее, моменты возникали с обеих сторон. Сарока мог забивать из отличной позиции, но не попал в створ. Немногим ранее Концевой опасно головой сбрасывал вдоль ворот, которую никто из партнеров не успел замкнуть. Тем не менее, свои шансы были и у "Руха", каркас вскоре спас и БАТЭ после удара Петренко. Вышедший на замеу Седко также мог отличиться голом, но прекрасно сыграл в том эпизоде Чичкан.
БАТЭ все же удержал победный счет и одержал первую победу в сезоне, сравнявшись таким образом по очкам с "Рухом".
БАТЭ - Рух 1:0 (1:0)
Голы: Драгун (7)
БАТЭ: Чичкан - Виллумсон (Яблонский 85), Волков, Филипенко, Копитович - Драгун - Нехайчик, Милич (Стасевич 63), Бага, Филипович - Сарока (Скавыш 67).
Рух: Нечаев - Ковтун, Гайдучик, Виллиам - Колпачук (Диалло 67), Гречихо, Осучукву, Васильев, Мигунов (Тихоновский 60) - Концевой, Петренко (Седко 78).
Предупреждения: Филипович (27), Милич (44), Виллумсон (60), Стасевич (83) - Васильев (23), Петренко (35), Осучукву (40), Гречихо (43)