БАТЭ - Рух 1:0. Неоднозначний успех фаворита

После двух поражений БАТЭ стремился прервать неудачную серию. Поддержка трибун была минимальной, так как перед матчем клуб опубликовал рекомендации удержаться от посещения стадиона людям старшего поколения и несовершеннолетним.

Хозяевам удалось весьма резко начать матч, уже в дебюте Станислав Драгун головой срезал в ворота подачу с углового. Пересек ли мяч линию ворот полностью, сложно было определить из предложенного ракурса. Однако арбитр весьма уверенно указал на центр поля.

После пропущенного мяча "Рух" проявил активность у чужих ворот и даже имел пару полумоментов. Однако выпады БАТЭ в ответ были куда более острыми, Милич даже забил гол, но за секунду до этого его партнер нарушил правила во вратарской площадке соперника. В концовке тайма же два навеса Филиповича с правого фланга привели к опасным ударам головой сперва Драгуна, а затем Нехайчика. Но счет к перерыву так и остался минимальным.

С выходом на поле после перерыва гости снова начали играть активно у чужих ворот. Колпачук хорошо пробил издали, но мяч прошел немного выше. В ответ борисовчане имели два супер-шанса удвоить счет, но сперва Милич, а потом и Копитович не смогли пробить акцентированно из выгодных позиций. Сарока после навеса Драгуна попал в штангу и мяч пролетел вдоль линии ворот, которую так и не пересек. Второй гол в ворота "Руха" явно назревал....

Игра во втором тайме в целом смотрелась куда интереснее, моменты возникали с обеих сторон. Сарока мог забивать из отличной позиции, но не попал в створ. Немногим ранее Концевой опасно головой сбрасывал вдоль ворот, которую никто из партнеров не успел замкнуть. Тем не менее, свои шансы были и у "Руха", каркас вскоре спас и БАТЭ после удара Петренко. Вышедший на замеу Седко также мог отличиться голом, но прекрасно сыграл в том эпизоде Чичкан.

БАТЭ все же удержал победный счет и одержал первую победу в сезоне, сравнявшись таким образом по очкам с "Рухом".

БАТЭ - Рух 1:0 (1:0)

Голы: Драгун (7)

БАТЭ: Чичкан - Виллумсон (Яблонский 85), Волков, Филипенко, Копитович - Драгун - Нехайчик, Милич (Стасевич 63), Бага, Филипович - Сарока (Скавыш 67).

Рух: Нечаев - Ковтун, Гайдучик, Виллиам - Колпачук (Диалло 67), Гречихо, Осучукву, Васильев, Мигунов (Тихоновский 60) - Концевой, Петренко (Седко 78).

Предупреждения: Филипович (27), Милич (44), Виллумсон (60), Стасевич (83) - Васильев (23), Петренко (35), Осучукву (40), Гречихо (43)