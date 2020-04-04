“Это полный бред”. Ван Гал выступил против досрочного завершения чемпионата Нидерландов

Известный нидерландский тренер Луи Ван Гал считает, что победитель Эредивизи должен быть определен на поле и выступил против досрочного завершения первенства. Вопрос с отменой чемпионата Нидерландов будет рассмотрен седьмого апреля.

“Если коронавирус удастся победить, то в первую очередь должен быть завершен сезон 19/20. В спорте победитель определяется на поле. Нельзя после 25 туров объявить “Аякс” чемпионом. А то, что “АЗ” набрал столько очков, значения не имеет? Это полный бред. Каждый спортсмен понимает о чем я говорю.

Как по мне это просто неприпустимо, как вопрос здоровья используется в дискуссиях “играть или останавливать”. Кто не хочет доигрывать? Клубы в еврокубках и у зоны вылета (за отмену первенства выступили лидеры “Аякс”, “АЗ” и четвертый “ПСВ”, а также четыре последних команды – “Зволле”, “Фортуна”, “Ден Хааг” и “Валвейк” – прим.ред.). Клубы используют коронавирусный кризис в своих целях. Для меня это просто недопустимо.

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Чемпионат можно будет закончить в июне или июле. После отмены Евро-2020 появилось достаточно времени. Следующий сезон просто будет немного интенсивнее. У футболистов будет больше нагрузки, но это нормально, сейчас они отдыхают”.

Также экс-тренер “Манчестер Юнайтед” сомневается, что кризис существенно отразится на экономике футбола.

“Богатые останутся богатыми, а бедные – бедными. “Аякс”, “Фейеноорд” и “ПСВ” переживут кризис. Трансферы больше ста миллионов? Думаю, они останутся”, – сказал Ван Гал в интервью Algemeen Dagblad.