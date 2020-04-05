Динамо Брест – Славия Мозырь 1:2. Видеообзор матча. Плохое судейство или ужасная реализация?
Брест с Милевским и Нойоком сенсационно проигрывает дома
Вчера в рамках 3-го тура "Динамо" Брест дома проиграло "Славии" 1:2. Вашему вниманию видеообзор этого поединка.
Высшая лига Беларуси, третий тур. Брест, “Брестский”, 546 зрителей
“Динамо” Брест – “Славия” Мозырь 1:2
Голы: Тымонюк 86 (авт.) – Чухлей 64 (пен.), Котляров 77
“Динамо”: Игнатович – Веретило, Павловец, Кики, Витус – Кисляк, Быков (Нойок 78) – Милевский, Бакай (Шевченко 56), Гордейчук – Садовский (Савицкий 46)
“Славия”: Барановский – Пантя, Потапов, Тымонюк, Чухлей (Костров 90+5) – Шевченко, Раевский – Жук, Нарх (Малкевич 88), Котляров – Мельников (Василевич 79)
Предупреждения: Бакай 18 – Котляров 31, Пантя 59, Нарх 68, Жук 71