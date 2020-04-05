  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Динамо Брест – Славия Мозырь 1:2. Видеообзор матча. Плохое судейство или ужасная реализация?

Общие новости
(1 голосов)

Брест с Милевским и Нойоком сенсационно проигрывает дома

Динамо Брест – Славия Мозырь 1:2. Видеообзор матча. Плохое судейство или ужасная реализация?
Новина українською

Вчера в рамках 3-го тура "Динамо" Брест дома проиграло "Славии" 1:2. Вашему вниманию видеообзор этого поединка.

Высшая лига Беларуси, третий тур. Брест, “Брестский”, 546 зрителей

“Динамо” Брест – “Славия” Мозырь 1:2

Голы: Тымонюк 86 (авт.) – Чухлей 64 (пен.), Котляров 77

“Динамо”: Игнатович – Веретило, Павловец, Кики, Витус – Кисляк, Быков (Нойок 78) – Милевский, Бакай (Шевченко 56), Гордейчук – Садовский (Савицкий 46)

“Славия”: Барановский – Пантя, Потапов, Тымонюк, Чухлей (Костров 90+5) – Шевченко, Раевский – Жук, Нарх (Малкевич 88), Котляров – Мельников (Василевич 79)

Предупреждения: Бакай 18 – Котляров 31, Пантя 59, Нарх 68, Жук 71

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Беларуси Славия (Мозырь) Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...