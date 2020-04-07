The Score уже подвел итоги сезона в топ-чемпионатах: Мане стал игроком сезона в АПЛ, Месси – в Ла Лиге

Американское издание The Score назвало лучших игроков этого сезона в ТОП-5 лигах. Первым выбором журналистов в АПЛ стал форвард "Ливерпуля" Садио Мане. В Ла Лиге лучшим стал капитан "Барселоны" Лионель Месси, в Бундеслиге – нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, в Серии А – игрок "Аталанты" Йосип Иличич, а в Лиге 1 – вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария.

Также The Score выделил лучших среди молодых футболистов: Трент Александр Арнольд ("Ливерпуль", АПЛ), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Бундеслига), Марк Кукурелья ("Хетафе", Ла Лига), Сандро Тонали ("Брешия", Серия А), Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Лига 1).

И не забыл про наставников: издание отметило Юргена Клоппа ("Ливерпуль", АПЛ), Юлиана Нагельсманна ("РБ Лейпциг", Бундеслига), Хосе Бордаласа ("Хетафе", Ла Лига), Симоне Индзаги ("Лацио", Серия А) и Андре Виллаша-Боаша ("Марсель", Лига 1).