Мидтьюланн предлагает организовать автокинотеатр перед стадионом для просмотра футбола

Датский клуб “Мидтьюланн” придумал, как привлечь своих болельщиков к стадиону в эпоху социального дистанцирования.

Клуб из города Хернинг предлагает переоборудовать ближайшие 2000 парковочных мест у стадиона MCH в автокинотеатр. “Мидтьюланн” находится в диалоге с местной полицией и муниципалитетом для разработки безопасной реализации идеи, сообщается на клубном официальном сайте.

Перед стадионом MCH планируется разместить несколько больших телеэкранов, а комментарий игры транслировался б по радио.

Датская Суперлига, как и большинство европейских лиг, приостановлена на неопределенное время, а матчи с болельщиками запрещены, по меньшей мере, до августа.