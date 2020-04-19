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Мидтьюланн предлагает организовать автокинотеатр перед стадионом для просмотра футбола

Общие новости
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Попытка организовать безопасный совместный просмотр

Мидтьюланн предлагает организовать автокинотеатр перед стадионом для просмотра футбола
UA-Футбол
Новина українською

Датский клуб “Мидтьюланн” придумал, как привлечь своих болельщиков к стадиону в эпоху социального дистанцирования.

Клуб из города Хернинг предлагает переоборудовать ближайшие 2000 парковочных мест у стадиона MCH в автокинотеатр. “Мидтьюланн” находится в диалоге с местной полицией и муниципалитетом для разработки безопасной реализации идеи, сообщается на клубном официальном сайте.

Перед стадионом MCH планируется разместить несколько больших телеэкранов, а комментарий игры транслировался б по радио.

Датская Суперлига, как и большинство европейских лиг, приостановлена на неопределенное время, а матчи с болельщиками запрещены, по меньшей мере, до августа.

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В статье: Мидтьюлланн (Хернинг) коронавирус
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