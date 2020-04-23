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УЕФА назвал крайний срок завершения национальных чемпионатов

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Клубы должны предоставить план завершения до 27 мая

УЕФА назвал крайний срок завершения национальных чемпионатов
Новина українською

Сегодня, 23 апреля на заседании исполнительного комитета УЕФА был назван крайний срок, к которому должны быть завершены все внутренние чемпионаты, сообщает Sport Mediaset.

Как пишет источник, все внутренние первенства должны быть доиграны не позднее 3 августа. Футбольным федерациям требуется представить план завершения чемпионата к 27 мая.

Сообщается, что в качестве альтернативы полному завершению чемпионатов УЕФА предложил федерациям провести мини-турниры или доиграть сезон по системе плей-офф. Если это окажется невозможным по причине эпидемиологической ситуации в стране, у федераций сохранится право досрочно завершить сезон.

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В статье: УЕФА
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