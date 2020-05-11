"Время Месси и Роналду подходит к концу". Венгер рассказал, кто станет лидером нового поколения

Экс-менеджер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду скоро уступят место Килиану Мбаппе. Цитирует французского специалиста The Sun со ссылкой на talkSPORT.

"Месси? Мы никогда не видели игроков, которые настолько креативны в любой сложной ситуации. Но время Лионеля и Криштиану Роналду подходит к концу. Сейчас речь уже идет о следующем поколении, оно может быть французским. Прямо сейчас есть шансы стать лидером у Мбаппе. Конечно, нельзя забывать про Неймара. У Англии, на мой взгляд, тоже неплохие шансы. У них все хорошо на молодежном уровне".