"Время Месси и Роналду подходит к концу". Венгер рассказал, кто станет лидером нового поколения
Вы знаете этого парня из "ПСЖ"
Экс-менеджер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду скоро уступят место Килиану Мбаппе. Цитирует французского специалиста The Sun со ссылкой на talkSPORT.
"Месси? Мы никогда не видели игроков, которые настолько креативны в любой сложной ситуации. Но время Лионеля и Криштиану Роналду подходит к концу. Сейчас речь уже идет о следующем поколении, оно может быть французским. Прямо сейчас есть шансы стать лидером у Мбаппе. Конечно, нельзя забывать про Неймара. У Англии, на мой взгляд, тоже неплохие шансы. У них все хорошо на молодежном уровне".
21-летний Мбаппе – чемпион Франции и чемпион мира. Роналду 35 лет, Месси 24 июня исполнится 33.