  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Время Месси и Роналду подходит к концу". Венгер рассказал, кто станет лидером нового поколения

Общие новости
(1 голосов)

Вы знаете этого парня из "ПСЖ"

"Время Месси и Роналду подходит к концу". Венгер рассказал, кто станет лидером нового поколения
Новина українською

Экс-менеджер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду скоро уступят место Килиану Мбаппе. Цитирует французского специалиста The Sun со ссылкой на talkSPORT.

"Месси? Мы никогда не видели игроков, которые настолько креативны в любой сложной ситуации. Но время Лионеля и Криштиану Роналду подходит к концу. Сейчас речь уже идет о следующем поколении, оно может быть французским. Прямо сейчас есть шансы стать лидером у Мбаппе. Конечно, нельзя забывать про Неймара. У Англии, на мой взгляд, тоже неплохие шансы. У них все хорошо на молодежном уровне".

21-летний Мбаппе – чемпион Франции и чемпион мира. Роналду 35 лет, Месси 24 июня исполнится 33.

Читайте такжеЩенсны рассказал, как страсть к сигаретам завершила его карьеру в Арсенале Венгера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Англия Криштиану Роналду Арсен Венгер Неймар Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
11.05.2020 в 15:59
Ті розмови вже кілька років йдуть. Те ж саме говорили про Неймара, але він успішно програвав 2-5 проти "Реалу" з Роналду, якому на той момент було 33 чи скільки там років) І на полі явно було видно хто з них кращий. Хотілось би побачити "ПСЖ" проти "Барси" в цьому розіграші Ліги. Тільки не факт що Мессі буде там грати, бо вони можуть вилетіти від "Наполі" так же, як і "Ліверпуль" від "Атлетіко".
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...