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С Вукоевича сняли обвинения в домашнем насилии

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Для Вуко все обошлось легким испугом

С Вукоевича сняли обвинения в домашнем насилии
Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и нынешний тренер молодой сборной Хорватии U-20 Огнен Вукоевич в начале месяца стал подозреваемым в совершении уголовного преступления. Вуко инкриминировалось домашнее насилие из-за угроз своей жене.

Впрочем, как сообщает хорватское издании Goal, загребская прокуратура через некоторое время сняла обвинения с игрока. Также были отменены и меры безопасности – ранее Вукоевичу было запрещено приближаться к девушке ближе чем на 200 метров, связываться с ней по мобильному телефону или другими способами связи.

Напомним, что согласно отчету полиции, Вукоевич пришел домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. В полицию сообщил член семьи, который обвинил Вукоевича в словесном насилии и серьезных угрозах.

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В статье: Огнен Вукоевич
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