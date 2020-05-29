С Вукоевича сняли обвинения в домашнем насилии

Бывший игрок "Динамо" и нынешний тренер молодой сборной Хорватии U-20 Огнен Вукоевич в начале месяца стал подозреваемым в совершении уголовного преступления. Вуко инкриминировалось домашнее насилие из-за угроз своей жене.

Впрочем, как сообщает хорватское издании Goal, загребская прокуратура через некоторое время сняла обвинения с игрока. Также были отменены и меры безопасности – ранее Вукоевичу было запрещено приближаться к девушке ближе чем на 200 метров, связываться с ней по мобильному телефону или другими способами связи.

Напомним, что согласно отчету полиции, Вукоевич пришел домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. В полицию сообщил член семьи, который обвинил Вукоевича в словесном насилии и серьезных угрозах.