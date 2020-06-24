Лэмпард прокомментировал интерес Челси к Хавертцу
Никаких переговоров нет
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард отрицает информацию, что его клуб ведет переговоры по переходу Кая Хавертца из "Байера".
"Мы не ведем переговоры по Хавертцу. Да, он топ футболист, но сейчас мы не претендуем на него", - заявил англичанин на пресс-конференции перед игрой с "Ман Сити".
Отметим, что до этого лондонцы уже договорились о трансфере Зиеша и Вернера.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...