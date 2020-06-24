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Лэмпард прокомментировал интерес Челси к Хавертцу

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Никаких переговоров нет

Лэмпард прокомментировал интерес Челси к Хавертцу
UA-Футбол
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Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард отрицает информацию, что его клуб ведет переговоры по переходу Кая Хавертца из "Байера".

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"Мы не ведем переговоры по Хавертцу. Да, он топ футболист, но сейчас мы не претендуем на него", - заявил англичанин на пресс-конференции перед игрой с "Ман Сити".

Отметим, что до этого лондонцы уже договорились о трансфере Зиеша и Вернера.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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