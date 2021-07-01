Два легендарных голландца: сегодня отмечают юбилей Патрик Клюйверт и Руд Ван Нистелрой
Черная Пантера и Мистер Вантастик – им уже по 45!
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Рютгерюс Йоханнес Мартиниюс Ван Нистелрой родился 1 июля 1976 в городе Осс (Нидерланды). Широкому кругу болельщиков он более известен как Руд Ван Нистелрой. Голландский футболист успел поиграть за "ПСВ", "МЮ", "Реал", "Гамбург", "Малагу" и сборную Нидерландов.
Ван Нистелрой входит в список ФИФА 100, он является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА сезона 2004/05 и рекордсменом сборной Нидерландов по количеству голов на чемпионатах Европы (6). Руд – чемпион Нидерландов, Англии и Испании.
Патрик Клюйверт тоже родился 1 июля того же года, но в Амстердаме. Нападающий защищал цвета "Аякса", "Милана", "Барселоны", "Валенсии", "ПСВ", "Ньюкасла", "Лилля" и, конечно же, своей сборной. Патрик – чемпион Нидерландов и Испании, также входит в список ФИФА 100.
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