Неудачный дебют: в Китае Кадара удалили спустя три минуты после выхода на замену

Бывший защитник " Динамо " Тамаш Кадар дебютировал за свой новый клуб – китайский "Шандонг Луненг".

Венгр вышел на замену в матче 2-го тура местной Суперлиги против "Цзянцу Шунтиан", однако пробыл на поле недолго.

Томаш вышел на поле на 67-й минуте, но уже через минуты заработал красную карточку, наступив на ногу сопернику с риском получить травму.