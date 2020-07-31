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Неудачный дебют: в Китае Кадара удалили спустя три минуты после выхода на замену

Общие новости
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Венгр наступил на ногу сопернику

Неудачный дебют: в Китае Кадара удалили спустя три минуты после выхода на замену
Новина українською

Бывший защитник "Динамо" Тамаш Кадар дебютировал за свой новый клуб – китайский "Шандонг Луненг".

Венгр вышел на замену в матче 2-го тура местной Суперлиги против "Цзянцу Шунтиан", однако пробыл на поле недолго.

Томаш вышел на поле на 67-й минуте, но уже через минуты заработал красную карточку, наступив на ногу сопернику с риском получить травму.

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В статье: Тамаш Кадар
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
31.07.2020 в 19:46
Кадар в своем репертуаре... Очень слабый защитник.
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