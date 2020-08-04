ЧФР Клуж в третий раз подряд стал чемпионом Румынии

52-летний тренер "Клужа" Дан Петреску привел команду к третьему подряд чемпионству. В 26 турах группового турнира чемпионата Румынии местный гранд набрал 52 очка. По итогам еще 10 поединков в плей-офф чемпионской сетки в копилке "ЧФР Клуж" 49 зачетных пунктов.

"Университатя Крайова" отстала от "железнодорожников" на 5 баллов и сыграет в Лиге Европы. Таким образом, "ЧФР Клуж" будет представлять страну в отборочных играх квалификации Лиги чемпионов. Еще два билета в ЛЕ разыграют "Астра", "Ботошани" и "Стяуа".

"Клуж" выиграл титул в 6-й раз в своей истории.