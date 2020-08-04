ЧФР Клуж в третий раз подряд стал чемпионом Румынии
Д – доминирование
52-летний тренер "Клужа" Дан Петреску привел команду к третьему подряд чемпионству. В 26 турах группового турнира чемпионата Румынии местный гранд набрал 52 очка. По итогам еще 10 поединков в плей-офф чемпионской сетки в копилке "ЧФР Клуж" 49 зачетных пунктов.
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"Университатя Крайова" отстала от "железнодорожников" на 5 баллов и сыграет в Лиге Европы. Таким образом, "ЧФР Клуж" будет представлять страну в отборочных играх квалификации Лиги чемпионов. Еще два билета в ЛЕ разыграют "Астра", "Ботошани" и "Стяуа".
"Клуж" выиграл титул в 6-й раз в своей истории.
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Источник:cfr1907
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