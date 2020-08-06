Огненный мост: фанаты Риеки зажгли 222 фаера в память про погибших за независимость Хорватии

Фанаты "Риеки" зажгли 222 фаера в память о 222 погибших воинах в Приморско-Горанской жупании. Бойцы отдали свои жизни в войне хорватского народа за независимость.

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5 августа в стране отмечают День победы и благодарности отчизне.

25 лет назад хорватские войска провели операцию "Буря" и вошли в город Книн, сломив сопротивление войск Сербской Краины – непризнанной в Хорватии республики, которая существовала с 1991-го по 1995 год.