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Бывший бомбардир Динамо перебрался в Турцию

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(1 голосов)

Браун Идейе перешел в "Гезтепе"

Бывший бомбардир Динамо перебрался в Турцию
Новина українською

Экс-нападающий киевского "Динамо" Браун Идейе подписал двухлетний контракт с измирским "Гезтепе".

В Турцию 31-летний нигериец перешел как свободный агент - в июле у него истекло соглашение с греческим "Арисом", где Идейе провел весь прошлый сезон и забил 10 голов в 31 матче во всех турнирах.

Браун играл в Киеве в 2011-14 годах и забил за "Динамо" 45 голов в 107 матчах. После отъезда из Украины форвард успел поиграть аж в пяти разных странах.

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В статье: Браун Идейе Чемпионат Турции Арис Гезтепе
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Комментарии (2)
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adidas77 (Cумы)
22.08.2020 в 01:11
Всего лишь 31 год, а так сильно сдал, как форвард. Хотя он нигериец, и вполне возможно, что ему уже 41
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Лекарь (село Дарница)
22.08.2020 в 01:40
Ну да. Есть мнение, что в Нигерии можно купить любое свидетельство о рождении. Пожелаю Брауну всего хорошего, за Динамо он играл неплохо.
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0
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