Бывший бомбардир Динамо перебрался в Турцию

Экс-нападающий киевского "Динамо" Браун Идейе подписал двухлетний контракт с измирским "Гезтепе".

В Турцию 31-летний нигериец перешел как свободный агент - в июле у него истекло соглашение с греческим "Арисом", где Идейе провел весь прошлый сезон и забил 10 голов в 31 матче во всех турнирах.

Браун играл в Киеве в 2011-14 годах и забил за "Динамо" 45 голов в 107 матчах. После отъезда из Украины форвард успел поиграть аж в пяти разных странах.