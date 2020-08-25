Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста по делу о фальшивом паспорте
Вернется в Бразилию
Парагвайский суд постановил, что экс-игрок национальной сборной Бразилии Роналдиньо может быть освобожден после 5-месячного заключения под домашним арестом в отеле в Парагвае, как сообщает Yahoo Sports и ESPN.
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Судья в Асунсьоне согласился на "условную приостановку" обвинений, но постановил, чтобы Ронни выплатил 90 тысяч долларов в качестве компенсации, которые будут переданы благотворительным организациям. Брат экс-футболиста заплатит 110 тысяч долларов.
Напомним, Роналдиньо был арестован в марте вместе с братом Роберто де Ассисом Морейрой за использование фальшивых паспортов на границе с Парагваем в аэропорту Асунсьона.
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Источник:ESPN
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