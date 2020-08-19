Советник для Месси и Суареса? Экс-форвард Барселоны войдет в штаб Кумана в каталонском клубе

Экс-главный тренер "Хельсингборга", бывший нападающий "Барселоны" Хенрик Ларссон принял предложение Рональда Кумана стать его ассистентом в каталонском клубе.

По информации издания AS, швед станет тренером форвардов в стане "сине-гранатовых". Также в новый тренерский штаб "сине-гранатовых" войдет голландец Альфред Шредер, в июне его уволили из "Хоффенхайма". Как сообщает источник, кандидатура Ларссона – личная прерогатива Кумана.

Напомним, Бартомеу подтвердил, что Куман станет новым главным тренером испанского гранда. Хенрик защищал цвета "Барселоны" с 2004 по 2006 год. В составе команды Ларссон дважды выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.