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Советник для Месси и Суареса? Экс-форвард Барселоны войдет в штаб Кумана в каталонском клубе

Испания
(1 голосов)

Помните Хенрика Ларссона?

Советник для Месси и Суареса? Экс-форвард Барселоны войдет в штаб Кумана в каталонском клубе
Новина українською

Экс-главный тренер "Хельсингборга", бывший нападающий "Барселоны" Хенрик Ларссон принял предложение Рональда Кумана стать его ассистентом в каталонском клубе.

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По информации издания AS, швед станет тренером форвардов в стане "сине-гранатовых". Также в новый тренерский штаб "сине-гранатовых" войдет голландец Альфред Шредер, в июне его уволили из "Хоффенхайма". Как сообщает источник, кандидатура Ларссона – личная прерогатива Кумана.

Напомним, Бартомеу подтвердил, что Куман станет новым главным тренером испанского гранда. Хенрик защищал цвета "Барселоны" с 2004 по 2006 год. В составе команды Ларссон дважды выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

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В статье: Рональд Куман Хельсинборг (Швеция) Барселона Хенрик Ларссон Хельсингборг Альфред Шредер
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
19.08.2020 в 12:09
Хенрік Ларссон класним форвардом був дует досвідчений Ларссон-молодий Ібрагімович у кінці нульових рвала усіх суперників збірної Швеції і за барселону класно грав, один зі справжніх блаугранас, що сказати...
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