Жиру: Матч с Украиной будет для меня очень значимым – горжусь, что сыграю 100 встреч за сборную Франции

Нападающий "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру высказался перед спаррингом с Украиной. Главный тренер "триколор" Дидье Дешам отметил, что французский форвард примет участие в товарищеском поединке с "сине-желтыми". Цитирует Оливье пресс-служба "пенсионеров".

Напомним, на этой неделе Жиру может записать в свой актив 41-й гол за французов. Это достижение позволит ему поделить второе место в рейтинге бомбардиров всех времен с Мишелем Платини. У лидира рейтинга Анри – у Тьерри на 10 мячей больше.

"С личной точки зрения, матч с Украиной будет для меня очень значимым, я горжусь, что сыграю 100 встреч за сборную Франции. Я никогда не устанавливал себе планки и всегда двигался поэтапно. 100 – это отличная цифра, но у меня впереди еще есть время, несколько лет, чтобы продолжать играть и прогрессировать. Психологически и физически я ощущаю себя замечательно".