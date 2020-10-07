Жиру: Матч с Украиной будет для меня очень значимым – горжусь, что сыграю 100 встреч за сборную Франции
"Сине-желтым" стоит остерегаться Оливье
Нападающий "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру высказался перед спаррингом с Украиной. Главный тренер "триколор" Дидье Дешам отметил, что французский форвард примет участие в товарищеском поединке с "сине-желтыми". Цитирует Оливье пресс-служба "пенсионеров".
Напомним, на этой неделе Жиру может записать в свой актив 41-й гол за французов. Это достижение позволит ему поделить второе место в рейтинге бомбардиров всех времен с Мишелем Платини. У лидира рейтинга Анри – у Тьерри на 10 мячей больше.
"С личной точки зрения, матч с Украиной будет для меня очень значимым, я горжусь, что сыграю 100 встреч за сборную Франции. Я никогда не устанавливал себе планки и всегда двигался поэтапно. 100 – это отличная цифра, но у меня впереди еще есть время, несколько лет, чтобы продолжать играть и прогрессировать. Психологически и физически я ощущаю себя замечательно".
"Я хочу сравняться с Платини как можно быстрее. Это будет для меня привилегией, я смогу гордиться тем, что сравнялся с легендой французского футбола. Понимаю, как мне повезло, что у меня есть шанс сравняться с Мишелем и приблизиться к Анри в иерархии бомбардиров. Я перешел в команду Лиги 1 в возрасте 25 лет, с того момента у меня была возможность выступать за сборную. Думаю, что я отличный пример для ребят, которые только в 17-18 лет становятся профессионалами, ведь у каждого свой путь".
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