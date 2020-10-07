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7 октября: сегодня День рождения отмечают Дида и Диего Коста

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(1 голосов)

И не только они

7 октября: сегодня День рождения отмечают Дида и Диего Коста
Новина українською

Диего да Силва Коста родился 7 октября 1988 года – испанский и бразильский футболист, нападающий мадридского "Атлетико". Стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы, обладателем Кубка страны и Суперкубка УЕФА в составе "Атлетико. С "Челси" побеждал в АПЛ и выигрывал Кубок Английской лиги.

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Нелсон де Жезус Силва родился в этот же день, но на 15 лет раньше. Более известен как Дида – бразильский вратарь, защищал цвета "Милана" с сезона 2002/03 по сезон 2009/10. За данный период дважды выигрывал ЛЧ, а также Серию А и клубный Чемпионат мира. Дида – чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии. Сейчас он тренирует вратарей "россонери".

Также 7 октября отмечают День рождения экс-форвард сборной Англии Джермейн Дефо и бывший защитник "Ливерпуля" Сами Хююпия.

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В статье: Джермейн Дефо Сами Хююпя Сами Хююпяя Диего Коста Нельсон Дида
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Комментарии (1)
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Muxtar (Днепр)
07.10.2020 в 13:23
И я тоже отмечаю)
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