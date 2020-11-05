Доктор Марадоны прокомментировал реабилитацию Диего после операции на головном мозге

Личный врач Диего Марадоны удивлен тем, как протекает восстановление легенды аргентинского футбола после операции по удалению сгустка крови между черепом и мозгом. Тем не менее, доктор сдержан в своих прогнозах. Цитирует медика ESPN.

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"У него нет неврологических проблем. Мы поражены тем, как стремительно он идет на поправку, однако нельзя терять бдительность. Медицинский штаб следит за его состоянием каждый день – необходимо ждать улучшений, еще рано говорить о чем-то конкретном".