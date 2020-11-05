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Доктор Марадоны прокомментировал реабилитацию Диего после операции на головном мозге

Общие новости
(1 голосов)

Аргентинец идет на поправку?

Доктор Марадоны прокомментировал реабилитацию Диего после операции на головном мозге
Новина українською

Личный врач Диего Марадоны удивлен тем, как протекает восстановление легенды аргентинского футбола после операции по удалению сгустка крови между черепом и мозгом. Тем не менее, доктор сдержан в своих прогнозах. Цитирует медика ESPN.

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"У него нет неврологических проблем. Мы поражены тем, как стремительно он идет на поправку, однако нельзя терять бдительность. Медицинский штаб следит за его состоянием каждый день – необходимо ждать улучшений, еще рано говорить о чем-то конкретном".

"Сейчас у него не возникло никаких осложнений, мы настроены оптимистично. Диего в хорошем настроении. После операции он смеялся и хватал меня за руки".

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В статье: Диего Марадона
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
05.11.2020 в 14:48
Первым же делом после выписки, Диего хапнет наркоты....
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