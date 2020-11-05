Доктор Марадоны прокомментировал реабилитацию Диего после операции на головном мозге
Аргентинец идет на поправку?
Личный врач Диего Марадоны удивлен тем, как протекает восстановление легенды аргентинского футбола после операции по удалению сгустка крови между черепом и мозгом. Тем не менее, доктор сдержан в своих прогнозах. Цитирует медика ESPN.
"У него нет неврологических проблем. Мы поражены тем, как стремительно он идет на поправку, однако нельзя терять бдительность. Медицинский штаб следит за его состоянием каждый день – необходимо ждать улучшений, еще рано говорить о чем-то конкретном".
"Сейчас у него не возникло никаких осложнений, мы настроены оптимистично. Диего в хорошем настроении. После операции он смеялся и хватал меня за руки".
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