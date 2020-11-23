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Причина – коррупция. ФИФА отстранила главу Африканской конфедерации футбола на 5 лет

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Причина – коррупция. ФИФА отстранила главу Африканской конфедерации футбола на 5 лет
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ФИФА вынесла вердикт по делу президента Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмада Ахмада. Как информируют источники, судебная палата независимого Комитета по этике признала функционера виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

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60-летний Ахмад Ахмад отстранен на 5 лет от любой деятельности, которая связана с футболом. Отметим, что он выплатит штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков.

Он занимал пост главы CAF на протяжении 3,5 лет, также Ахмад является вице-президентом ФИФА.

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В статье: ФИФА Ахмад Ахмад
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Источник:
DW

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