"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки". Андрей Шевченко попрощался с Марадоной
Футбольный мир скорбит
Сегодня перестало биться сердце одного из самых легендарных игроков в истории - Диего Марадоны. Отреагировал на сообщения
"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не отменит того, что ты сделал для всех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда", – написал Шевченко в Инстаграме.
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