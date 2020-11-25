"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки". Андрей Шевченко попрощался с Марадоной

Сегодня перестало биться сердце одного из самых легендарных игроков в истории - Диего Марадоны. Отреагировал на сообщения о смерти экс-футболиста и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не отменит того, что ты сделал для всех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда", – написал Шевченко в Инстаграме.