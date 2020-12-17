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Алиссон на воротах, Месси и Роналду в нападении. Сборная 2020-го года по версии ФИФА

Общие новости
(3 голосов)

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Алиссон на воротах, Месси и Роналду в нападении. Сборная 2020-го года по версии ФИФА
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В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Была названа символическая сборная года.

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В сборную года вошли - Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Рамос, Дэвис, Киммих, де Брюйне, Тьяго, Месси, Левандовский, Роналду

Стоит сразу отметить, что вратарям года был назван Нойер, а в сборной оказался Алиссон.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Алиссон Бекер
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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
17.12.2020 в 21:15
Лучший вратарь Нойер, а в сборной Алиссон, пролечившийся пол года, прикольно. Пассажиры Месси и Роналду, тоже все понятно. Финалисты ЛЧ Неймар, Мбаппе и Ди Мария улыбаются и машут. Спасибо, что хоть Марсело нет.
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