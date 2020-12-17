Алиссон на воротах, Месси и Роналду в нападении. Сборная 2020-го года по версии ФИФА

Лучший вратарь Нойер, а в сборной Алиссон, пролечившийся пол года, прикольно. Пассажиры Месси и Роналду, тоже все понятно. Финалисты ЛЧ Неймар, Мбаппе и Ди Мария улыбаются и машут. Спасибо, что хоть Марсело нет.