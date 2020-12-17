Алиссон на воротах, Месси и Роналду в нападении. Сборная 2020-го года по версии ФИФА
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В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Была названа символическая сборная года.
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В сборную года вошли - Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Рамос, Дэвис, Киммих, де Брюйне, Тьяго, Месси, Левандовский, Роналду
???? Here is the FIFA @FIFPro Men's #World11 2020:— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
???? @Alissonbecker, @TrentAA, @SergioRamos, @VirgilvDijk, @AlphonsoDavies, @DeBruyneKev, @Thiago6, Joshua Kimmich, Lionel Messi, @lewy_official and @Cristiano
???? What a team! pic.twitter.com/9yJMGr4A6M
Стоит сразу отметить, что вратарям года был назван Нойер, а в сборной оказался Алиссон.
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hardcorepwnz (Украина)
17.12.2020 в 21:15
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