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Очередной триумф Хави. Аль-Садд в 17-й раз выиграл кубок Катара

Общие новости
(1 голосов)

Скоро испанец будет побеждать с каталонцами

Очередной триумф Хави. Аль-Садд в 17-й раз выиграл кубок Катара
UA-Футбол
Новина українською

Катарский "Аль-Садд", которым руководит Хави, в 17-й раз в своей истории выиграл кубок Катара по футболу.

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Сегодня состоялся финал, в котором команда испанца победила "Аль-Араби" со счетом 2:1. Отметим, что данный трофей стал уже четвертым в его тренерской карьере.

Хави уже давно связывают с "Барселоной", а некоторые кандидаты в президенты каталонцев обещают вернуться Хави уже в следующем сезоне.

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В статье: Хави Аль-Садд (Доха)
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
19.12.2020 в 00:16
Зимой.
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