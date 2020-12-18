Очередной триумф Хави. Аль-Садд в 17-й раз выиграл кубок Катара

Катарский "Аль-Садд", которым руководит Хави, в 17-й раз в своей истории выиграл кубок Катара по футболу.

Сегодня состоялся финал, в котором команда испанца победила "Аль-Араби" со счетом 2:1. Отметим, что данный трофей стал уже четвертым в его тренерской карьере.

نجوم الزعيم : لقب غالي على الجميع ????



حسن الهيدوس: أتمنى أن نستمر على نفس النهج

عبدالكريم حسن: أبارك لجماهير الزعيم وكنا في الموعد

بغداد بونجاح: ملعب أحمد بن علي هو أفضل ملعب لعبت عليه

غيليرمي توريس: سعداء للغاية بفرحة الجمهور#السد #قطر#البطولة_73https://t.co/sPOQ30cUVF pic.twitter.com/bhkX6fP6I5 — Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) December 18, 2020