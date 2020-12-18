Очередной триумф Хави. Аль-Садд в 17-й раз выиграл кубок Катара
Скоро испанец будет побеждать с каталонцами
Катарский "Аль-Садд", которым руководит Хави, в 17-й раз в своей истории выиграл кубок Катара по футболу.
Сегодня состоялся финал, в котором команда испанца победила "Аль-Араби" со счетом 2:1. Отметим, что данный трофей стал уже четвертым в его тренерской карьере.
#البطولة_73 #كاس_تميم_للزعيم pic.twitter.com/zncmnTTxja— Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) December 18, 2020
نجوم الزعيم : لقب غالي على الجميع ????— Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) December 18, 2020
حسن الهيدوس: أتمنى أن نستمر على نفس النهج
عبدالكريم حسن: أبارك لجماهير الزعيم وكنا في الموعد
بغداد بونجاح: ملعب أحمد بن علي هو أفضل ملعب لعبت عليه
غيليرمي توريس: سعداء للغاية بفرحة الجمهور#السد #قطر#البطولة_73https://t.co/sPOQ30cUVF pic.twitter.com/bhkX6fP6I5
Хави уже давно связывают с "Барселоной", а некоторые кандидаты в президенты каталонцев обещают вернуться Хави уже в
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