350 миллионов за вступление, 15 постоянных клубов. Times раскрыл модель Суперлиги
Если конечно она будет создана
Все больше и больше слухов ходят вокруг создания Европейской Суперлиги. Турнир, в котором будет участвовать только лучшие клубы континента.
The Times раскрыл возможную модель соревнования. В нем будет принимать участие 20 команд - 15 постоянных членов, а также пять, которые пройдут плей-офф. Схема турнира полностью неизвестна, но команды проведут от 18 до 23 игр за сезон.
Также источник сообщает, что каждый вступивший коллектив получит 350 миллионов евро. Наибольшее количество представителей будет у АПЛ - шесть клубов.
Ранее пресс-служба ФИФА выпустила заявление, в котором жестко
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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
21.01.2021 в 22:29
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Unselfish (Белая Церковь )
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