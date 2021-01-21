350 миллионов за вступление, 15 постоянных клубов. Times раскрыл модель Суперлиги

Все больше и больше слухов ходят вокруг создания Европейской Суперлиги. Турнир, в котором будет участвовать только лучшие клубы континента.

The Times раскрыл возможную модель соревнования. В нем будет принимать участие 20 команд - 15 постоянных членов, а также пять, которые пройдут плей-офф. Схема турнира полностью неизвестна, но команды проведут от 18 до 23 игр за сезон.

Также источник сообщает, что каждый вступивший коллектив получит 350 миллионов евро. Наибольшее количество представителей будет у АПЛ - шесть клубов.