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350 миллионов за вступление, 15 постоянных клубов. Times раскрыл модель Суперлиги

Общие новости
(2 голосов)

Если конечно она будет создана

350 миллионов за вступление, 15 постоянных клубов. Times раскрыл модель Суперлиги
UA-Футбол
Новина українською

Все больше и больше слухов ходят вокруг создания Европейской Суперлиги. Турнир, в котором будет участвовать только лучшие клубы континента.

The Times раскрыл возможную модель соревнования. В нем будет принимать участие 20 команд - 15 постоянных членов, а также пять, которые пройдут плей-офф. Схема турнира полностью неизвестна, но команды проведут от 18 до 23 игр за сезон.

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Также источник сообщает, что каждый вступивший коллектив получит 350 миллионов евро. Наибольшее количество представителей будет у АПЛ - шесть клубов.

Ранее пресс-служба ФИФА выпустила заявление, в котором жестко критикуется Суперлига.

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В статье: Суперлига
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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
21.01.2021 в 22:29
Любопытно. Игра в один круг?) 20 участников, и 18 матчей? А куда 19-ый матч подевался? Ок, 350 поделим на 18. Это почти 19,5 миллионов за матч, на одну команду. На двоих почти 40 миллионов. Хочу посмотреть в глаза спонсорам.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2021 в 22:57
Схема турнира полностью неизвестна (!!!), но команды проведут от 18 до 23 игр за сезон. (с) похоже на 2 группы в 2 круга (18 игр), 1/4 (2 игры), 1/2 (2 игры), финал (1 игра). итого: 18 - минимальное кол-во, 23 - максимальное (для двух команд)
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Unselfish (Белая Церковь )
21.01.2021 в 23:19
Ну, для катарских шейхов это пыль))) А они явно будут в числе 1х спонсоров. Вопрос в том, что престижность данного турнира вызывает сомнение...
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