Райан Гиггз не будет руководить сборной Уэльса в первых матчах отборочного турнира ЧМ-2022
Всему виной скандал
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз временно отстранен от работы с командой, пишет официальный сайт Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).
Первые два матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Бельгии и Чехии, а также товарищескую встречу с Мексикой валлийцы проведут по руководством Роберта Пейджа. Специалист уже руководил командой в матчах против США, Ирландии и Финляндии.
В ноябре 2020 года Гиггз был арестован по подозрению в нападении на свою девушку. Сам он отрицает свою вину.
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