  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Райан Гиггз не будет руководить сборной Уэльса в первых матчах отборочного турнира ЧМ-2022

Общие новости
(1 голосов)

Всему виной скандал

Райан Гиггз не будет руководить сборной Уэльса в первых матчах отборочного турнира ЧМ-2022

Новина українською

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз временно отстранен от работы с командой, пишет официальный сайт Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).

Первые два матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Бельгии и Чехии, а также товарищескую встречу с Мексикой валлийцы проведут по руководством Роберта Пейджа. Специалист уже руководил командой в матчах против США, Ирландии и Финляндии.

В ноябре 2020 года Гиггз был арестован по подозрению в нападении на свою девушку. Сам он отрицает свою вину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Райан Гиггз Национальная сборная Уэльса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...