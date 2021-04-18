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ТОП-клубы во главе с Реалом готовят проект Суперлиги в ответ на реформу ЛЧ

Общие новости
(8 голосов)

Завтра УЕФА анонсирует реформу главного еврокубка

ТОП-клубы во главе с Реалом готовят проект Суперлиги в ответ на реформу ЛЧ

УЕФА

Новина українською

Издание The Times, сообщает, что в ближайшее время может быть объявлено о создании европейской Суперлиги.

В понедельник, 19-го апреля УЕФА может провести реформу Лиги чемпионов. Клубы-инициаторы Суперлиги хотят опередить УЕФА и провести релиз своего масштабного проекта - лидерами данного решения являются мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Над проектом новой европейской лиги "сливочные" конфиденциально работали совместно с компанией Key Capital.

По информации The Times, лондонские "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", а также "Ливерпуль" уже подписали контракт на участие в Суперлиге.

Помимо “Реала” Испанию в новом турнире будут представлять мадридский “Атлетико” и “Барселона”, Италию – “Ювентус”, “Милан” и “Интер”. Мюнхенская "Бавария" пока не приняла решение и соблюдает нейтралитет.

Футбольная общественность взбудоражена идеей перехода от Лиги чемпионов к Суперлиге. В частности многим национальным лигам и УЕФА не нравится данный проект, из-за потенциальных убытков для не топ-клубов. Как сообщают СМИ, УЕФА прорабатывает реакцию на возможный релиз проекта Суперлиги.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Суперлига Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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(8 голосов)
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Источник:
The Times

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Комментарии (10)
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Лекарь (село Дарница)
18.04.2021 в 18:01
Клубы-олигархи никак не наедятся, им всегда мало. Футбольные сепары.
Ответить
0
0
fabo911
18.04.2021 в 17:59
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
18.04.2021 в 17:31
А почему бы топ-клубам не забить на полностью прогнившее в коррупции УЕФА? Зачем им кормить этих газпромовских проституток? Думаю и другие клубы их поддержат.
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0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.04.2021 в 17:35
Ага где тогда будет зарабатывать твое Динамо? И с кем играть ?
Ответить
0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
18.04.2021 в 17:36
Сгинь, нечистая.
+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.04.2021 в 17:44
Парашкинец, а зачем тебе Динамо Киев?))). Дрочи на свой гвардеец в крышнашевской супервязи)))
+2
0
Лекарь (село Дарница)
18.04.2021 в 18:02
рашковстостанская подстилка обиделась. о газмясе плохо сказали, ай-яй-яй.
+1
0
krakow (Херсон)
18.04.2021 в 17:53
Так, они этим решением и забивают на УЕФА. Вернее, его упраздняют. Кормить дегенеративных павелок, таскающих этот кубок по саунам. Ну,не логично.
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0
0
Vitolo (Одесса)
18.04.2021 в 17:04
С созданием этой суперлиги обесценивается значение самостоятельных чемпионатов.
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
18.04.2021 в 17:34
Только АПЛ, Ла лига, и серия а потеряет свой рейтинг и станет намного слабее. А остальные лиги как были не интересны зрителям, так и останутся такими. И на эти лиги не повлияет создание суперлиги никак. А от три выше перечисленных потеряют спонсоров.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
18.04.2021 в 18:00
Потеряют все. И лиги топ-5, и те, что мелочь пузатая, типа нас.
0
0


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