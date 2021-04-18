ТОП-клубы во главе с Реалом готовят проект Суперлиги в ответ на реформу ЛЧ

Издание The Times, сообщает, что в ближайшее время может быть объявлено о создании европейской Суперлиги.

В понедельник, 19-го апреля УЕФА может провести реформу Лиги чемпионов. Клубы-инициаторы Суперлиги хотят опередить УЕФА и провести релиз своего масштабного проекта - лидерами данного решения являются мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Над проектом новой европейской лиги "сливочные" конфиденциально работали совместно с компанией Key Capital.

По информации The Times, лондонские "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", а также "Ливерпуль" уже подписали контракт на участие в Суперлиге.

Помимо “Реала” Испанию в новом турнире будут представлять мадридский “Атлетико” и “Барселона”, Италию – “Ювентус”, “Милан” и “Интер”. Мюнхенская "Бавария" пока не приняла решение и соблюдает нейтралитет.

Футбольная общественность взбудоражена идеей перехода от Лиги чемпионов к Суперлиге. В частности многим национальным лигам и УЕФА не нравится данный проект, из-за потенциальных убытков для не топ-клубов. Как сообщают СМИ, УЕФА прорабатывает реакцию на возможный релиз проекта Суперлиги.