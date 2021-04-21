За время пандемии COVID-19 у президента и генсека УЕФА выросли зарплаты

Президент УЕФА Александр Чеферин заработал 2,19 млн евро в сезоне 2019/2020. Рост зарплаты составил 450 000 евро по сравнению с предыдущим периодом.

Как сообщает Calcio & Finanza, по итогам финансового анализа европейской федерации, Чеферин получал зарплату в размере 2,19 евро без каких-либо бонусов в 2019/20.

Рост зарплаты президента УЕФА составил почти 450 000 евро по сравнению с предыдущим сезоном.

Но не только у президента УЕФА во время пандемии коронавируса выросла заработная плата.

Согласно отчету у генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса зарплата выросла на 164 000 евро. В целом она составила 1,23 млн евро без учета бонусов, связанных с кризисом COVID-19.

С другой стороны зарплата вице-президента уменьшилась на 12 500 евро, а заработная плата членов исполнительного комитета уменьшилась на 8 000 евро в результате добровольного сокращения на 20 процентов в течение трех месяцев пандемии.