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Президент УЕФА: С Барселоной, Реалом и Ювентусом будет отдельный разговор

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(1 голосов)

Они не покаялись

Президент УЕФА: С Барселоной, Реалом и Ювентусом будет отдельный разговор

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин сделал заявление о трех клубов, которые отказались выходить из Европейской Суперлиги.
Это испанские "Реал" и "Барселона", а также итальянский "Ювентус".

Чеферин сообщил, что в УЕФА "будет разговор с "Ювентусом, "Реалом" и "Барселоной", они до сих пор участвуют в альтернативных соревнованиях. УЕФА будет иметь дело с этими клубами позже.

Напомним, что Европейскую Суперлигу создали 18 апреля 15 клубов из трех чемпионатов - английского, итальянского и испанского. Через 2 дня большинство клубов отказались от этой идеи, вышли из Суперлиги и вернулись к УЕФА.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Суперлига "Лупаренсе" (Италия) Александер Чеферин
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
07.05.2021 в 22:16
Пальчиком помашет?
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.05.2021 в 22:13
Это же хулиганство! Получите 15 суток.
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