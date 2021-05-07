Президент УЕФА: С Барселоной, Реалом и Ювентусом будет отдельный разговор
Они не покаялись
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Президент УЕФА Александер Чеферин сделал заявление о трех клубов, которые отказались выходить из Европейской Суперлиги.
Это испанские "Реал" и "Барселона", а также итальянский "Ювентус".
Чеферин сообщил, что в УЕФА "будет разговор с "Ювентусом, "Реалом" и "Барселоной", они до сих пор участвуют в альтернативных соревнованиях. УЕФА будет иметь дело с этими клубами позже.
Напомним, что Европейскую Суперлигу создали 18 апреля 15 клубов из трех чемпионатов - английского, итальянского и испанского. Через 2 дня большинство клубов отказались от этой идеи, вышли из Суперлиги и вернулись к УЕФА.
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