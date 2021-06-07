Победу принес триумфатор ЛЧ. США – Мексика 3:2. Обзор финала Лиги наций КОНКАКАФ и видео голов
Кристиан – счастливчик
BR
В финальном поединке Лиги наций КОНКАКАФ сборная США играла с национальной командой Мексики. Уже на 1-й минуте матча счет открыл нападающий Мексики Хесус Корона. В середине первого тайма хавбек США Джованни Рейна сравнял цифры на табло. Под занавес основного времени встречи Диего Лейва вывел гостей вперед, однако Уэстон Маккенни помог американцам отыграться во второй раз. В дополнительное время развернулась настоящая драма – Кристиан Пулишич забил третий гол хозяев с пенальти, а мексиканцы не сумели зацепиться за результат, не реализовав свой 11-метровый.
Смотрите видеообзор финала Лиги наций КОНКАКАФ между США и Мексикой.
Денвер. "Эмпауэр Филд эт Майл Хай".
США – Мексика 3:2
Голы: Рейна (27), Маккенни (82), Пулишич (114, с пенальти) – Хесус Корона (1), Лейва (79)
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