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Победу принес триумфатор ЛЧ. США – Мексика 3:2. Обзор финала Лиги наций КОНКАКАФ и видео голов

Общие новости
(4 голосов)

Кристиан – счастливчик

Победу принес триумфатор ЛЧ. США – Мексика 3:2. Обзор финала Лиги наций КОНКАКАФ и видео голов

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Новина українською

В финальном поединке Лиги наций КОНКАКАФ сборная США играла с национальной командой Мексики. Уже на 1-й минуте матча счет открыл нападающий Мексики Хесус Корона. В середине первого тайма хавбек США Джованни Рейна сравнял цифры на табло. Под занавес основного времени встречи Диего Лейва вывел гостей вперед, однако Уэстон Маккенни помог американцам отыграться во второй раз. В дополнительное время развернулась настоящая драма – Кристиан Пулишич забил третий гол хозяев с пенальти, а мексиканцы не сумели зацепиться за результат, не реализовав свой 11-метровый.

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Смотрите видеообзор финала Лиги наций КОНКАКАФ между США и Мексикой.

Денвер. "Эмпауэр Филд эт Майл Хай".

США – Мексика 3:2

Голы: Рейна (27), Маккенни (82), Пулишич (114, с пенальти) – Хесус Корона (1), Лейва (79)

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В статье: Мексика США Кубок КОНКАКАФ Кристиан Пулишич
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
07.06.2021 в 14:55
Очень интересная игра. . Молодцы!!!
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