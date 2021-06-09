Претендовал на Золотой мяч в 2010-м: Уэсли Снейдер отмечает День рождения

Уэсли Беньямин Снейдер родился 9 июня 1984 года в Утрехте. Голландский полузащитник – рекордсмен сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей.

Воспитанник футбольной академии "Аякса". Играл за амстердамский гранд и мадридский "Реал". В 2009 году перешел в миланский "Интер", с которым в первом же сезоне выиграл "требл": Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Выступал за "Галатасарай", заканчивал карьеру в "Ницце" и катарском клубе "Аль-Гарафа".

С апреля 2003 по 2018 год являлся игроком национальной сборной Нидерландов. Вместе со сборной участвовал в чемпионате мира 2006 года. Также играл на чемпионатах Европы 2004, 2008 и 2012 годов. Снейдер участвовал в чемпионате мира 2010, где Нидерланды заняли второе место, а Уэсли получил Серебряный мяч как один из лучших снайперов турнира (пять забитых мячей). Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года.

Лионель Месси стал обладателем Золотого Мяча в 2010-м году. Но многие до сих пор называют ту церемонию одной из самых несправедливых в истории футбола, ведь был ряд других достойных кандидатов. Например, Уэсли Снейдер.

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