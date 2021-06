Профессия - нелюдь: как Тони Шумахер едва не убил Патрика Баттистона

Немецкая же газета Hamburger Abendblatt написала, что это было "омерзительное зрелище, самое жуткое на всем чемпионате". Даром, что именно сборная ФРГ тогда победила и прошла в финал.

Обе точки зрения справедливы. Матч был бесподобный - из тех, что остаются в истории. Но поступок Тони Шумахера затмил остальное. Его нельзя оправдать или хотя бы понять. При росте 190 см и весе 90 кг врезаться на полном ходу в голову стоявшего соперника - это уже не фол, а преступление или даже попытка убийства.

***

Больше Баттистон ничего не помнил. Ему просто повезло выжить. Медиков в те годы на стадионах не держали. Да что там: полиция четыре минуты не пускала на "Рамон Санчес Писхуан" бригаду скорой помощи - типа, не положено.

Шумахер все это время нетерпеливо постукивал мячом по газону, переругивался с французскими болельщиками, а Баттистону жестом указывал подниматься.

Возможно, это повлияло на фанатов даже больше, чем само нарушение. Тони не просто сделал больно, но очевидно гордился этим, считал своей победой.

1982 WC Semi Final: W. Germany-France



German keeper Schumacher brutal charge on Frenchman

Patric Battiston left him "gasping for air, slipping in & out of consciousness.



"He had three broken teeth, cracked ribs and a broken vertebrae, injuries likened to those in car crash." pic.twitter.com/aOQHZIHS7w