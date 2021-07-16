Экс-тренер Динамо возглавил албанский клуб
Диего Лонго отправился в самостоятельное плавание
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45-летний итальянский специалист Диего Лонго, который ранее был помощником Мирчи Луческу в "
По данным СМИ, договор рассчитан на один сезон.
Напомним, что Лонго работал в "Динамо" с июля 2020-го по январь 2021 года, после чего
Также отметим что "Кукеси", в минувшем розыгрыше чемпионата Албании финишировал на шестом месте из десяти команд-участниц.
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Источник:ФК Кукеси
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