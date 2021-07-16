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Экс-тренер Динамо возглавил албанский клуб

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Диего Лонго отправился в самостоятельное плавание

Экс-тренер Динамо возглавил албанский клуб

fk-kukesi.al

Новина українською

45-летний итальянский специалист Диего Лонго, который ранее был помощником Мирчи Луческу в "Динамо", возглавил албанский "Кукеси".

По данным СМИ, договор рассчитан на один сезон.

Напомним, что Лонго работал в "Динамо" с июля 2020-го по январь 2021 года, после чего покинул украинский клуб, как было объявлено официально, по семейным обстоятельствам.

Также отметим что "Кукеси", в минувшем розыгрыше чемпионата Албании финишировал на шестом месте из десяти команд-участниц.

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В статье: Динамо (Киев) Кукеси (Кукес) Диего Лонго
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Источник:
ФК Кукеси

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