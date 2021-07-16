Экс-тренер Динамо возглавил албанский клуб

45-летний итальянский специалист Диего Лонго, который ранее был помощником Мирчи Луческу в " Динамо ", возглавил албанский "Кукеси".

По данным СМИ, договор рассчитан на один сезон.

Напомним, что Лонго работал в "Динамо" с июля 2020-го по январь 2021 года, после чего покинул украинский клуб , как было объявлено официально, по семейным обстоятельствам.

Также отметим что "Кукеси", в минувшем розыгрыше чемпионата Албании финишировал на шестом месте из десяти команд-участниц.