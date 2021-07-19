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Экс-форвард Днепра Матеус перешел в китайский Чжэцзян Гринтаун

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38-летний форвард еще поиграет

Экс-форвард Днепра Матеус перешел в китайский Чжэцзян Гринтаун

instagram.com/matheus_10_99

Новина українською

Бывший нападающий "Днепра" Матеус перешел в китайский "Чжэцзян Гринтаун".

38-летний бразилец анонсировал свой переход еще весной, но официально был представлен в роли игрока "Чжэцзян" сегодня.

Детали соглашения между бразильцем и клубом из второго китайского дивизиона не разглашаются.

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Матеус выступал за "Днепр" в 2011-16 годах, забив 48 голов и отдав 30 голевых передач в 154 матчах. Затем форвард играл за китайский "Шицзячжуан".

На данный момент "Чжэцзян Гринтаун" занимает третье место во Втором дивизионе Китая после 12 туров.

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В статье: Матеус Днепр
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