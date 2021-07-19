Экс-форвард Днепра Матеус перешел в китайский Чжэцзян Гринтаун
38-летний форвард еще поиграет
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Бывший нападающий "Днепра" Матеус перешел в китайский "Чжэцзян Гринтаун".
38-летний бразилец анонсировал свой переход еще весной, но официально был представлен в роли игрока "Чжэцзян" сегодня.
Детали соглашения между бразильцем и клубом из второго китайского дивизиона не разглашаются.
Матеус выступал за "Днепр" в 2011-16 годах, забив 48 голов и отдав 30 голевых передач в 154 матчах. Затем форвард играл за китайский "Шицзячжуан".
На данный момент "Чжэцзян Гринтаун" занимает третье место во Втором дивизионе Китая после 12 туров.
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