Экс-форвард Днепра Матеус перешел в китайский Чжэцзян Гринтаун

Бывший нападающий "Днепра" Матеус перешел в китайский "Чжэцзян Гринтаун".

38-летний бразилец анонсировал свой переход еще весной, но официально был представлен в роли игрока "Чжэцзян" сегодня.

Детали соглашения между бразильцем и клубом из второго китайского дивизиона не разглашаются.

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Матеус выступал за "Днепр" в 2011-16 годах, забив 48 голов и отдав 30 голевых передач в 154 матчах. Затем форвард играл за китайский "Шицзячжуан".

На данный момент "Чжэцзян Гринтаун" занимает третье место во Втором дивизионе Китая после 12 туров.